Dante Ferretti, chi è la moglie Francesca Lo Schiavo: età, carriera, figli e vita privata 

Tra gli ospiti di oggi, oltre a Clementino reduce dal successo di The Voice Senior e l'attrice Lunetta Savino, di nuovo a teatro con lo spettacolo 'La madre' di Florian Zeller, anche lo scenografo tre volte premio Oscar Dante Ferretti. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all'amore per la moglie Francesca Lo Schiavo.

Cosa sappiamo sulla scenografa Francesca Lo Schiavo

Francesca Lo Schiavo, conosciuta anche Francesca Lo Schiavo-Ferretti, è nata a Roma l’11 gennaio del 1948 e, come il marito, è una nota scenografa. Sappiamo che ha iniziato a lavorare nei primi anni ’80 con registi come Liliana Cavani, Marco Ferreri, Fellini, Dino Risi, poi nel 1990 ha ottenuto la prima nomination all’Oscar per Le avventure del barone di Munchausen.

Gli Oscar e i successi

Nel 2005, dopo ben 7 candidature, ha vinto l’Oscar alla miglior scenografia per le scenografie del film The Aviator di Martin Scorsese, nel 2008 per il film Seeney Todd di Tim Burton e nel 2012 per Hugo Cabret, sempre di Scorsese, insieme al marito e compagno di lavoro Dante Ferretti. E ancora, nel 2019 ha ritirato il Premio alla carriera ai David di Donatello.

Film in cui ha lavorato

Ecco la sua filmografia (in parte), lì dove ha lavorato:

La pelle

Storie di ordinaria follia

E la nave va

Il nome della rosa

Le avventure del Barone di Munchausen

Lo zio indegno

Gangs of New York

Cenerentola

Silence

La storia d’amore con Dante Ferretti

Lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, da anni, ben trenta, è legato a Francesca Lo Schiavo. Production designer lui e set decorator lei, i due insieme hanno vinto ben due premi Oscar: il primo nel 2005 per The Aviator, il secondo nel 2008 per Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street. Dal loro amore sono nati dei figli.

Instagram

Francesca Lo Schiavo ha un profilo Instagram e potere seguirla qui, questo è l’account @loschiavo1966