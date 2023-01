Lunetta Savino: chi è, età, carriera, film e serie tv, chi è il compagno, figlio, foto e Instagram

Come ogni domenica, l’appuntamento su Rai 1, subito dopo Domenica In di Silvia Toffanin è uno. Ed è quello con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Pierpaolo Spollon, Nunzia De Girolamo e Cristiano Malgioglio, anche Lunetta Savino, l’attrice che è tra le protagoniste della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. E che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Proprio a ruota libera, senza freni.

Dagli esordi al debutto di Lunetta Savino

Lunetta Savino è nata a Bari il 2 novembre del 1957 ed è una nota attrice, diventata famosa soprattutto grazie al ruolo di Cettina nella serie di successo di Rai 1 Un medico in famiglia. Dopo il liceo classico, Lunetta si è laureata al DAMS di Bologna, poi ha conseguito il diploma presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone. Ma è nel 1981 che ha debuttato in teatro con Macbeth. Importanti per la sua carriera sono state le partecipazioni a Il mercante di Venezia, Sorelle Materassi e Medea. Poi, nel 1995, ha debuttato a Roma al Teatro dell’Orologio.

Un medico in famiglia (e non solo)

Lunetta ha debuttato in teatro, poi al cinema. Ma è nel 1998 che arriva su Rai 1 nel ruolo di Cettina nella serie Un Medico in famiglia, ruolo che hanno amato in tanti. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tra cinema e piccolo schermo. Nel 2006, insieme a Massimo Ghini, è stata la protagonista della fiction Raccontami, ma fra le sue interpretazioni non possiamo non menzionare:

Mi manda Picone

Cucciolo

Matrimoni

Liberate i pesci

Se fossi in te

Amore con la S maiuscola

Saturno contro

Mine vaganti.

Nel 2015, poi, è apparsa di nuovo sul piccolo schermo nel fiction E’ arrivata la felicità e a settembre del 2018 ha girato il film Felicia Impastato, come protagonista nel ruolo della madre di Peppino Impastato. Da aprile del 2019, invece, conduce in seconda serata su Rai 3 il programma Todo cambia, che racconta le storie di persone che hanno dato un importante cambiamento alla propria vita.

Ora, invece, è di nuovo sul piccolo schermo con la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, nei panni della mamma della protagonista.

Chi è il marito, vita privata

Lunetta Savino è stata sposata fino al 1994 con l’attore Franco Tavassi e dalla loro unione nel 1988 è nato il figlio Antonio. Ora ha un compagno, Saverio Lodato.

Lunetta Savino punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @lunettasavinooff vanta oltre 60 mila followers.