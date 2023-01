Lunetta Savino, chi è l’ex marito Franco Tavassi: età, lavoro, figli

Lunetta Savino è uno dei volti più noti della tv italiana, ha ottenuto un grande successo con l’interpretazione di “Cettina” in “Un medico in famiglia“, ma chi è il suo ex marito Franco Tavassi? Anche lui è un attore famoso, conosciamolo meglio! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Franco Tavassi: età, lavoro

Franco Tavassi è nato a Napoli il 26 settembre 1958, ha 65 anni ed è del segno della Bilancia. Anche lui, come l’ex moglie, è un famoso attore, anche se ha preferito dedicarsi più al teatro che al cinema. Tra i film importanti in cui ha recitato troviamo: “‘O Re” del 1989 e “Le cinque Rose di Jennifer”, dello stesso anno.

La Storia d’amore tra Lunetta Savino e l’ex marito

Lunetta Savino, ora tra le protagoniste di Lolita Lobosco su Rai 2 al fianco di Luisa Ranieri, e Franco Tavassi sono stati insieme per moltissimi anni, ma sono sempre stati molto discreti sulla storia della loro relazione. Sappiamo che i due si erano sposati in segreto lontano dalle telecamere e tutto si è concluso nel 1994 con la loro separazione. Dal loro amore è nato il loro unico figlio Antonio Tavassi nel 1988 e oggi ha 35 anni. Anche lui è molto discreto e non ha voluto seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. I due si sono lasciati quasi 20 anni fa e ad oggi non hanno mai fatto sapere in che rapporti sono.

La rottura con Franco Tavassi e l’amore per i figli

Circa tre anni fa Lunetta ha raccontato a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, che per lei il divorzio è stato molto duro da affrontare. L’amore era finito da tempo, ma i due hanno deciso di rimanere insieme per il figlio, fino a quando tutto si è sgretolato. Nonostante questo, lei crede ancora nell’amore e ad oggi ha una nuova relazione con Saverio Lodato.