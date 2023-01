Verissimo, anticipazioni sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023: chi sono gli ospiti

Dopo il debutto della scorsa puntata, con le prime due puntate del 2023, è tutto pronto per il classico, puntuale e imperdibile appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Alla conduzione Silvia Toffanin, che anche in questo weekend accoglierà nel suo studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. E lo faranno ripercorrendo i successi, i momenti bui, i passaggi salienti delle loro vite.

Guendalina Tavassi a Verissimo

Stando alle anticipazioni sabato 14 gennaio nel salotto di Verissimo arriveranno la forza e la simpatia di Guendalina Tavassi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che si racconterà a cuore aperto. E parlerà della sua famiglia e del suo grande amore Federico, che lei ama chiamare ‘Cuore’. E parlerà anche del fratello Edoardo, che dopo l’esperienza in Honduras è entrato nella casa del GF VIP e, giorno dopo giorno, si sta affermando come vero protagonista del reality. Lui che lì, sotto i riflettori, ha trovato l’amore e sta conoscendo sempre meglio Micol Incorvaia.

Tutti gli ospiti di sabato 14 gennaio 2023

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti di sabato 14 gennaio anche la bellissima Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che si racconteranno a cuore aperto. E parleranno della loro bellissima e unita famiglia.

Iva Zanicchi da Silvia Toffanin

Non esiste domenica, poi, senza Verissimo. Dopo il classico appuntamento con Amici, talent show della De Filippi, Silvia Toffanin anche il 15 gennaio accoglierà in studio nuovi ospiti. Proprio come Iva Zanicchi, che tanto ha fatto discutere e parlare di sé nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. La cantante si racconterà ancora una volta ai microfoni di Canale 5 con l’ironia che la contraddistingue. E che la fa amare ancora di più.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 14 e domenica 15 gennaio, sempre a partire dalle 16.30.

Articolo in aggiornamento