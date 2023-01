Juliana Moreira: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, Edoardo Stoppa, Instagram

Torna l’appuntamento con Verissimo, a partire come sempre dalle ore 16 su Canale 5, con tante interviste, ospiti e novità sul panorama mediatico italiana. Ci saranno ospiti nuovi, ma anche vecchi volti, pronti a raccontarsi davanti alle telecamere del programma più seguito del sabato pomeriggio. Nella puntata in onda oggi verrà riproposta l’intervista di Silvia Toffanin a Juliana Moreira.

Verissimo, anticipazioni sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023: chi sono gli ospiti

Chi è, età, carriera e successo

Juliana Moreira è una modella e show girl brasiliana naturalizzata italiana nata a San Paolo il 15 aprile 1982. Sin dalla più tenera età, la giovane Moreira si dà da fare molto. Infatti, parallelamente agli studi, già ad 11 anni, inizia a lavorare nella farmacia di proprietà della sua madrina Fatima e di suo marito Adào. Proprio quella esperienza, in realtà, risulterà fondamentale per il suo futuro, non tanto per il lavoro in sé, quanto per aver imparato a stare in mezzo alla gente e a parlare senza freni. Una dote che certamente l’ha ricompensata anche in età adulta.

Il debutto il televisione

Ha debuttato in televisione in Brasile alla fine degli anni ’90, ma è arrivata in Italia nel 2005. Nel 2006 ha esordito nella tv italiana nella trasmissione di Antonio Ricci, Cultura moderna. Nel 2007 è stata promossa conduttrice di tre speciali di Paperissima, per poi diventare la conduttrice principale di Paperissima Sprint.

La relazione con Edoardo Stoppa, figli

Juliana Moreira dal 2007 ha una relazione con Edoardo Stoppa: i due hanno due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel. La coppia si è sposata nel 2017 con un matrimonio civile e vivono a Milano.

Juliana Moreira: le curiosità che non ti aspetti

Ha una passione per le arti marziali e pratica thai boxe.

Ama viaggiare e andare in giro per il mondo.

Instagram e social

Molto attiva anche sui social, Instagram in particolar modo, Juliana Moreira vanta un seguito di ben 753.000 follower.