Isabel Bengochea, chi è l’ex moglie di Ezio Greggio: età, lavoro, vita privata, Instagram

Isabel Bengochea sarà anche lei indirettamente ospite del salotto pomeridiano odierno condotto dalla bellissima e bravissima Silvia Toffanin, Verissimo, oggi sabato 10 dicembre 2022. E questo perché al centro dello studio ci sarà proprio lui, Ezio Greggio, suo ex marito che si aprirà sulla sua vita privata e sentimentale davanti alle telecamere. Non potrà non parlare della donna che è rimasta al suo fianco per oltre 20 anni di matrimonio. Scopriamo dunque qualcosa sul suo conto prima che inizi la puntata.

Isabel Bengochea e il matrimonio con Greggio di oltre 20 anni

Un matrimonio, quello tra Isabel Bengochea ed Ezio Greggio durato la bellezza di 20 anni e più. Poi, come molto spesso accade, e nonostante i tanti anni, i figli e il resto, ecco l’amore esce di scena, e finisce misteriosamente la loro decennale vita insieme. Il conduttore, come noto, ha saputo presto consolarsi con Simona Gobbi qualche tempo dopo: ex studentessa, all’epoca, di Lettere, aveva solo 22 anni quando scoccò l’amore con l’Ezio di Striscia. I due furono colti di sorpresa dai paparazzi, insieme, nel 2009, ma la loro storia cominciò solamente un anno dopo. A quel punto, Greggio chiese di fatto il divorzio dalla bella spagnola Isabel Bengochea.

Cosa sappiamo di lei

Ad onor del vero, diciamo che non si sa molto di Isabel. La donna, al contrario dell’ex marito, ha sempre tenuto un profilo molto basso, preferendo rimanere lontana dalle luci della televisione e dai riflettori. Un’amante sfegatata della privacy, potremmo dire, senza nessuna esitazione. Ha deciso di non dare mai in pasto al pubblico o ai telespettatori informazioni sulla sua vita privata, per evitare qualsiasi tipo di grattacapo, scegliendo sempre di rimanere nei propri spazi, sia durante sia dopo il matrimonio con Ezio Greggio. Come anticipato, lei, insieme al noto conduttore, ha avuto due splendidi figli, Giacomo e Gabriele, e che la famiglia ancora adesso, dopo anni, è in splendidi rapporti.