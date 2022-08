Darin, il cantante di Superstar a Battiti Live: ‘Sono orgoglioso di essere gay’

Quella di ieri, su Italia 1, è stata l’ultima e imperdibile puntata di Battiti Live, lo show musicale dell’estate che ogni anno appassiona (e fa divertire) migliaia e migliaia di telespettatori. E se da una parte da casa il pubblico balla e canta, dall’altra sul palco gli artisti si esibiscono, proprio come ha fatto ieri Darin, il cantante svedese che ha spopolato anche in Italia con il suo nuovo singolo ‘Superstar’.

Chi è il cantante svedese Darin

Darin Zanyar, questo il nome completo del cantante, ha fatto coming out e non si è certo nascosto ai suoi followers, che lo seguono e lo stimano. “Tutti nel mondo dovrebbero poter essere orgogliosi e accettati per quello che sono. So quanto possa essere difficile, mi ci è voluto un po’. Ma sono orgoglioso di essere gay. Happy Pride” – aveva detto. Giù le maschere, una confessione a cuore aperto e il desiderio di essere liberi di mostrarsi, di essere se stessi, senza paure e senza il timore di un giudizio costante.

La partecipazione al programma Idol

Darin, figlio di due emigranti iracheni, a 16 anni ha partecipato al programma musicale Idol, quello che di fatto gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Nel 2005, infatti, ha pubblicato il suo primo album di inediti ‘The Anthem’, mentre nel 2019 ha raggiunto un traguardo da fare invidia su Spotify perché i suoi brani hanno raggiunto quasi 300 milioni di streams sono in Svezia. E ora Superstar, il suo ultimo singolo, in Italia continua a essere tra le top 5 in classifica. Insomma, per lui la strada è tutta in salita e i successi sono assicurati!