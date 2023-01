Dario Baldan Bembo, chi è la moglie: età, matrimonio, figli

Dario Baldan Bembo è un cantante, compositore e tastierista assai noto nel panorama musicale italiano. Si tratta di un artista capace con i suoi successi di toccare diverse generazioni. Sono davvero tanti i brani conosciuti dal pubblico. Il musicista, a fronte di una carriera estremamente ricca e sempre sotto l’attenzione dei media, ha una vita privata che tiene ben lontana dai riflettori. Sta di fatto che si è sposato più volte. Ma andiamo a vedere se riusciamo a sapere qualcosa di più…

Il musicista s’è sposato più volte

In molti sono certi che Dario Baldan Bembo sia stato sposato più volte. Ma il musicista non si è mai sbottonato su questo punto. Nessun nome, nessuna indicazione che possa aiutare i suoi follower a capire quali siano state le fantomatiche mogli dell’artista. Solo un racconto relativo al primo matrimonio è quello che torna spesso nelle interviste di Baldan Bembo nel quale, durante il viaggio di nozze negli Stati Uniti, ha ricevuto la telefonata del suo editore che gli annunciava un incontro con la Paramount. Beh… Dario pensò che si trattava di uno scherzo e non prese proprio in considerazione la proposta, pensando che si trattasse di una delle società dello spettacolo più famose del mondo e credendo che non fosse vero. Invece, dovette poi constatare, ma troppo tardi, con rammarico che la Paramount lo aveva cercato veramente.

L’artista mantiene il più stretto riserbo sulla sua vita privata

Ancora oggi i suoi fan sperano che l’artista possa far trapelare qualcosina in più sulla sua vita privata. Ma finora, a parte la conferma di un primo matrimonio, non si sa altro. Dario Baldan Bembo è stato talmente bravo a tenere lontano gli ‘indiscreti’ dalla sua sfera privata da non aver fatto trapelare notizie neanche sulla sua eventuale paternità. Si suppone, quindi, che non abbia figli. Ma non si hanno conferme in merito. Quando si parla del musicista ci si può riferire solo alla sua musica senza poter spaziare nella sfera emotiva che resta avvolta dal mistero.