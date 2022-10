Dario Cassini: chi è, età, carriera, chi è la moglie, dove abita, figli, Instagram, Ballando con le Stelle

Ormai ci siamo, manca davvero poco alla nuova edizione di Ballando con le Stelle! Gli affezionati telespettatori e i fan della trasmissione sono già in fibrillazione e non vedono l’ora che questa nuova avventura abbia inizio! Milly Carlucci è pronta come sempre a regalare insoliti colpi di scena e le scoppiettanti novità non mancheranno! Nella trepidante attesa perché non dare un’occhiata al cast dei protagonisti? Tra di loro anche il comico Dario Cassini, conosciamolo meglio!

Leggi anche: Milly Carlucci: chi è, età, carriera, vita privata, chi è l’ex marito, figli, Instagram, foto, separazione e Ballando con le Stelle

Dario Cassini: la biografia

Dario Cassini è nato a Napoli il 18 giugno del 1967. Ha 55 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Comico, attore e cabarettista italiano, è fratello di Riccardo e Marco Cassini. Il primo è anch’egli comico e autore di programmi televisivi mentre il secondo è direttore editoriale e fondatore della casa editrice Minimum fax. Dario ha coltivato la propria passione per la recitazione fin da ragazzo riuscendo a farsi conoscere e a prendere parte a numerose trasmissioni televisive, film e opere teatrali.

Carriera: dagli esordi ad oggi

Diplomato all’Accademia di Arte drammatica del teatro La Scaletta di Roma, appena vent’enne Dario si affaccia al mondo dello spettacolo partecipando, nel 1989, al programma Il principe Azzurro condotto da Raffaella Carrà. Nel 1990 si affaccia invece al mondo del cinema interpretando un ruolo all’interno del film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano.

Da questo momento in poi, sono diverse le pellicole che lo videro protagonista: Cemento Armato (2007), Ex (2009), Nessuno mi può giudicare (2011), Poveri ma ricchissimi (2017), I predatori (2020), La donna per me (2022). Ma la vera notorietà arriva con la partecipazione a programmi comici quali Zelig e Colorado.

Nei suoi spettacoli di cabaret l’argomento principale è rappresentato dal genere femminile, del quale ne descrive le ‘manie’, le fobie nonché le diverse modalità di corteggiamento attuate nei loro confronti.

Libri

Ma non solo televisione e spettacolo. Dario ha scritto anche diversi libri, tra i quali ricordiamo: Tranne mia madre e mia sorella, È vent’anni che ho vent’anni e In caso d’amore scappa.

Dove vive Dario Cassini

Dario ha viaggiato in molte parti del mondo ma poi l’amore per la propria patria ha trionfato! Nato a Napoli, cresciuto a Roma e vissuto per diverso tempo in Toscana, il comico anche in Spagna e negli Stati Uniti. Tuttavia, come anticipato, è rimasto legato all’Italia a tal punto da scegliere come residenza una casa nella riviera del Conero, nelle Marche.

Vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata, Dario è un uomo molto riservato. Infatti, sono davvero poche le informazioni che trapelano su questo aspetto della sua vita. Sappiamo che ha una compagna ed un figlio di nome Raffaele in ricordo del nonno.

Instagram

Dario Cassini è molto attivo sui social, il suo account vanta infatti la bellezza di oltre 10mila follower!