Dario Cassini, chi è la moglie del comico: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche il comico Dario Cassini, che sabato scorso per la prima volta è sceso in pista. Lui, infatti, è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle ed è in coppia con la professionista Lucrezia Lando.

L’amore di Dario Cassini per sua moglie

Dario Cassini, noto attore, comico e cabarettista, ha deciso di mettersi in gioco e di entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1. Nonostante la sua comicità, però, Dario ha sempre preferito tenere lontano dai riflettori la sua vita privata: sappiamo, infatti, che al suo fianco, da tempo, c’è una donna. Ma c’è assoluto mistero sulla sua identità, non sappiamo che lavoro faccia (ma sicuramente è lontana dal mondo dello spettacolo) e quanti anni abbia. Deciderà di fare una sorpresa al marito durante una delle puntate di Ballando? Chissà!

La nascita di Raffaele

Dal loro amore, però, è nato Raffaele, un bimbo che oggi dovrebbe avere circa 7 anni. E che porta il nome del nonno, il papà di Dario. Una famiglia unita, complice, ma lontana dai gossip.