Dario di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Instagram, Roberta Di Padua

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, che sono lì con un obiettivo: innamorarsi e trovare la persona giusta, con la quale vivere la vita, la quotidianità, lontano dai riflettori. E anche Dario, nuovo cavaliere del parterre maschile, ha deciso di mettersi in gioco.

Chi è Dario del trono Over di Uomini e Donne

Dario è un volto nuovo del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Non sappiamo molto su di lui, se non che è romano e che il suo accento è ben spiccato. Impareremo sicuramente a conoscerlo durante il suo percorso nel dating show, dove si racconterà a cuore aperto. Lui, però, sembrerebbe essere papà. “Ho parlato un po’ con Roberta, del più e del meno” – ha spiegato. Lui ha cercato di corteggiarla, le ha anche regalato una maglia perché i fiori appassiscono.

La conoscenza con Roberta

Dario ha deciso di conoscere meglio Roberta, storica dama della trasmissione. Lei si è confidata molto, si è raccontata, ma tra i due le cose non sembrano funzionare. Roberta ha lamentato l’assenza del cavaliere: a quanto pare è sempre stata lei a cercarlo con i messaggi e le telefonate. “Cosa sai di me?” – ha detto Roberta. Una conoscenza finita forse ancora prima di iniziare. Dario riuscirà a trovare la persona giusta? E Roberta riuscirà ad archiviare le sue storie passate per rimettersi in gioco con il cuore libero?