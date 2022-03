Dasha Dereviankina: chi è, età, carriera, curiosità, foto, Instagram, fisico, altezza, figlio, Stefano Sala

C’è anche la modella ucraina Dasha Dereviankina tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5 con Silvia Toffanin. La showgirl e moglie dell’ex concorrente del GF Stefano Sala si racconterà ai microfoni di Silvia Toffanin parlando anche del difficile momento che sta attraversando il suo Paese. Scopriamo chi è con la scheda a lei dedicata!

Chi è, età

Dasha Dereviankina, questo il suo nome, è nata a Kiev nel 1994, il 10 giugno. Oggi ha pertanto 27 anni. Di professione fa la modella e in Italia è conosciuta anche per la sua storia d’amore con Stefano Sala. E’ molto attiva sui social come Influencer.

Nel corso della carriera ha lavorato con prestigiosi marchi di moda (come Guess ad esempio) che le hanno permesso di lanciarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Recentemente, a causa dello scoppio della guerra, aveva parlato della sua famiglia per la quale aveva detto di “essere molto preoccupata” a varie trasmissioni Mediaset, tra cui Zona Bianca.

Gli amori, Stefano Sala, figlio

Come detto nel nostro Paese la liaison con Stefano Sala, modello, attore, nonché concorrente del Grande Fratello Vip, l’ha resa ulteriormente nota. I due, nonostante alti e bassi, alla fine si sono sposati ed hanno avuto un figlio, Damian. Ricordiamo che Sala ha anche un’altra figlia, avuto da una precedente relazione, quella con la modella Dayane Mello, Sofia. Con lei, stando alle indiscrezioni raccolte in rete, Dasha avrebbe un bel rapporto.

Dasha Dereviankina Instagram e foto, fisico

La modella ha conquistato la notorietà anche grazie alla sua esplosiva bellezza come si può vedere scorrendo la gallery sul suo account Instagram ufficiale @dasha.kina che conta più di 580mila followers. Ecco allora alcune foto postate sul web.