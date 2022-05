David di Donatello 2022, chi ha vinto? Ecco tutti i vincitori e i premi

Sono arrivati ormai alla 67esima edizione i David di Donatello, quelle statuette che rappresentano per attori, registi (e non solo), il premio più importante nel settore del cinema italiano. Alla conduzione, per la settima volta, ritornerà Carlo Conti, che questa volta verrà affiancato da Drusilla Foer, in una cerimonia che, finalmente, si svolgerà in presenza e in diretta a Cinecittà.

Tutti i vincitori, tra miglior film, sceneggiatura, fotografia, verranno comunicati durante la serata: chi si aggiudicherà i premi tanto ambiti?

Tutte le candidature e le nomination

Quali sono i film che hanno ottenuto più candidature ai David di Donatello 2022

I film che hanno ottenuto più candidature sono: È stata la mano di Dio e Freaks Out con 16 candidature, a seguire Qui Rido io con 14 nomination, mentre Ariaferma e Diabolik ne hanno ricevute 11.

Tutti i premi e i David ‘Speciali’

Non finisce qui. Durante la cerimonia saranno consegnati venticinque David di Donatello, un David alla Carriera e due David Speciali. Il David alla Carriera 2022 andrà a Giovanna Ralli, protagonista assoluta del cinema italiano, mentre sono due i David Speciali assegnati nel corso di questa edizione: a Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate e popolari in Italia, e ad Antonio Capuano, fra le voci più originali del grande schermo in Italia.

Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata diretto da Gianluca Leuzzi, invece, è stato il film vincitore del David dello Spettatore, mentre Belfast di Kenneth Branagh è stato scelto come Miglior Film Internazionale. A Maestrale di Nico Bonomolo andrà il David di Donatello per il Miglior cortometraggio.