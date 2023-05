David di Donatello 2023, chi ha vinto? L’elenco dei vincitori e i premi

Tutto pronto per la 68° edizione dei David di Donatello, prestigioso riconoscimento nel mondo del cinema. La premiazione, trasmessa in prima serata su Rai 1 da Carlo Conti, quest’anno si è svolta presso i Lumina Studios di Roma. La manifestazione è curata dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA, con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE. Ma chi ha ricevuto i premi? Scopriamo insieme tutti i vincitori dell’edizione di quest’anno.

I premi della 68esima edizione

Nel corso della cerimonia vengono assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. Venti sono per il cinema italiano e sono riguardano molteplici ruoli, dal film, alla regia, passando per la sceneggiatura fino ad arrivare a montaggio, suono ed effetti visivi. Per quanto riguarda i riconoscimenti speciali il primo è il Premio Cecilia Mangini per il miglior documentario di lungometraggio; poi vengono assegnati il David per la miglior pellicola internazionale, il “David Giovani”, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni, quello per il miglior cortometraggio, e infine un David dello Spettatore, consegnato al film italiano uscito entro il 31 dicembre 2022, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato entro la fine di febbraio 2023.

Vincitori David di Donatello 2023, premi assegnati e a chi, elenco completo

Ad assegnare i premi è la Giuria dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. In concorso – qui l’elenco completo delle candidature – ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nelle sale cinematografiche. Ecco tutti i nomi e i film vincitori:

Miglior film – Le otto montagne Regia – Marco Bellocchio (Esterno Notte) Esordio alla regia – Giulia Louise Steigerwalt (Settembre) Sceneggiatura originale – La stranezza (Roberto Andrò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso) Sceneggiatura non originale (adattamento) – Le Otto montagne (Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersh) Produttore – La stranezza (Angelo Barbagallo, Attilio De Razza) Attrice protagonista – Barbara Ronchi (Settembre) Attore protagonista – Fabrizio Gifuni (Esterno Notte) Attrice non protagonista – Emanuela Fanelli (Siccità) Attore non protagonista – Francesco Di Leva (Nostalgia) Autore della fotografia – Le otto montagne Ruben Impens Compositore – Il Pataffio (Stefano Bollani) Canzone originale – Proiettili (Elodie e Joah Thiele, Ti mangio il cuore) Scenografia – Giada Calabria, Loredana Raffi La stranezza Costumi – Maria Rita Barbera La stranezza Trucco – Enrico Iacoponi Esterno notte Acconciatura – Desiree Corridoni L’ombra di Caravaggio Montaggio – Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni Esterno notte Suono – Alessandro Palmerini, Alessandro Feletti e Marco Falloni, Le otto montagne Effetti visivi VFX – Marco Geracitano Siccità

Chi ha vinto i David speciali 2023

I David Special sono stati designati da Presidenza e Consiglio Direttivo della Giuria e saranno assegnati a personalità del mondo del cinema. Ecco i vincitori: