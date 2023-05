David di Donatello 2023 mercoledì 10 maggio in tv su Rai 1: candidature, dove si svolge e favoriti

Tutto pronto per la premiazione della 68esima edizione del David di Donatello in programma il 10 maggio prossimo a Roma. L’evento che si svolgerà negli Studi Lumina, andrà anche in onda su Rai 1 e verrà presentato da Carlo Conti, affiancato da Matilde Gioli. Una kermesse nel corso della quale verranno assegnati 25 David di Donatello e i David Speciali. La 68esima edizione dell’evento si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA, con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.

Quanti sono i David di Donatello da assegnare

La rassegna si propone di assegnare 21 premi ai film che sono usciti in Italia dal 1 marzo al 31 dicembre del 2022 e uno al cinema internazionale. Con precisione saranno 20 i David per il cinema italiano, un riconoscimento che viene assegnato tenendo conto di una serie di elementi: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi VFX.

Oltre ai riconoscimenti principali quali altri ci sono

Ci sarà, poi, un premio Cecilia Mangini per il miglior documentario di lungometraggio: una commissione formata da otto esperti in carica per due anni svolgerà una prima selezione delle dieci opere da sottoporre al voto della giuria per poi arrivare alla cinquina. Un altro David verrà assegnato al miglior film internazionale. Una Giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado sceglie, tra una selezione di 19 film, stabilita in sinergia tra Agiscuola, Presidenza e Consiglio Direttivo dell’Accademia del Cinema Italiano, in collaborazione con Alice Nella Città.

Ci sarà anche un David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni; ma è previsto anche un riconoscimento per il miglior cortometraggio, oltre a un David dello Spettatore che andrà al film italiano uscito entro il 31 dicembre 2022, che ha totalizzato il maggior numero di spettatori nelle sale cinematografiche calcolato entro la fine di febbraio 2023. I David Speciali, designati da Presidenza e Consiglio Direttivo, saranno assegnati a personalità del mondo del cinema.