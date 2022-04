Matilde Gioli: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il fidanzato, Sanremo 2021, Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In, nel salotto condotto dalla mitica zia di tutti gli italiani: Mara Venier. Le telecamere sono pronte, i riflettori, il trucco, ma soprattutto sono pronti loro: gli ospiti in studio che approfondiranno la loro vita privata e professionale. Tra questi in studio oggi ci sarà la bella attrice Matilde Gioli, pronta a raccontarsi ai microfoni. Conosciamola meglio!

Matilde Gioli: scopriamo insieme l’attrice italiana

Matilde Gioli, all’anagrafe Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre del 1989, da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica in seguito. Si è diplomata al Liceo classico Cesare Beccaria e si è laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano. E’ diventata famosa per la sua parte nel film Il capitale umano, diretto da Paolo Virzì. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Nel 2014 ha anche esordito sul piccolo schermo. Il 25 gennaio del 2021 è stata ufficializzata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Filmografia: la lista completa per i fans

E’ davvero difficile cercare di tracciare quali siano stati i suoi successi migliori, per noi della redazione sono tutti film da ricordare e veder almeno una volta. Per questo abbiamo deciso di offrirvi la filmografia completa, così se aveva qualcosa da recuperare, potrete facilmente identificare i titoli e l’anno di uscita del film:

Il capitale umano , dalla regia di Paolo Virzì (2014)

, dalla regia di Paolo Virzì (2014) Solo per il weekend , regia di Gianfranco Gaioni (2015)

, regia di Gianfranco Gaioni (2015) Belli di papà , regia di Guido Chiesa (2015)

, regia di Guido Chiesa (2015) Un posto sicuro , regia di Francesco Ghiaccio (2015)

, regia di Francesco Ghiaccio (2015) Mamma o papà? , regia di Riccardo Milani (2017)

, regia di Riccardo Milani (2017) The Startup , regia di Alessandro D’Alatri (2017)

, regia di Alessandro D’Alatri (2017) 2night , regia di Ivan Silvestrini (2017)

, regia di Ivan Silvestrini (2017) La casa di famiglia , regia di Augusto Fornari (2017)

, regia di Augusto Fornari (2017) Blue Kids , regia di Andrea Tagliaferri (2017)

, regia di Andrea Tagliaferri (2017) Ricchi di fantasia , regia di Francesco Miccichè (2018)

, regia di Francesco Miccichè (2018) Moschettieri del re – La penultima missione , regia di Giovanni Veronesi (2018)

, regia di Giovanni Veronesi (2018) Gli uomini d’oro , regia di Vincenzo Alfieri (2019)

, regia di Vincenzo Alfieri (2019) È per il tuo bene , regia di Rolando Ravello (2020)

, regia di Rolando Ravello (2020) Va bene così , regia di Francesco Marioni (2021)

, regia di Francesco Marioni (2021) Futura , regia di Lamberto Sanfelice (2021)

, regia di Lamberto Sanfelice (2021) Bla bla baby, regia di Fausto Brizzi (2022)

La vita privata e il fidanzato: due mondi diversi

Si sa veramente poco della vita privata di Matilde Gioli, è molto riservata. Tuttavia, sappiamo che ha una relazione con l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci. Appartenere a due mondi diversi non è mai stato un problema, anzi, Matilde lo ha sempre percepito come una risorsa assoluta: ha spesso dichiarato come lui la tenga ancorata alla realtà, e che non le interessa il tipo di lavoro che svolge il suo compagno, nel senso che poteva essere un impegno qualsiasi che non avrebbe inficiato la relazione.

Una vita difficile: quel tragico incidente a 16 anni

All’età di soli 16 anni è stata vittima di un grave incidente mentre si trovava in piscina per degli allenamenti: un ragazzo, tuffatosi da un trampolino alto 5 metri, l’ha colpita proprio sulla schiena mettendo a repentaglio la sua salute. Una situazione difficilissima, medici e parenti temevano che Matilde non avrebbe più potuto camminare a seguito di quel trauma. Per fortuna, dopo aver portato un busto in ferro per 18 mesi, l’attrice ha riacquistato la mobilità e ora è in piene forze come se nulla fosse mai accaduto.

All’età di 23 anni, Matilde perde il padre, ammalatosi e scomparso in un breve lasso di tempo.

Social e Instagram, dove seguirla

Matilde Gioli su Instagram è molto seguita: con il suo account (@matildegioli) vanta 327 mila followers. Sul suo profilo è possibile seguirla in tutte le sue conquiste professionali durante il lavoro.