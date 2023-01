Matilde Gioli, chi è il fidanzato Alessandro: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Matilde Gioli sarà ospite du Rai 1 nel famoso programma “Da noi a ruota libera“, dove rilascerà una piccante intervista. Ha annunciato di voler raccontare alcuni aspetti inediti della sua vita e del suo fidanzato Alessandro. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla loro storia d’amore.

Chi è Alessandro: età, lavoro

Alessandro Marcucci non fa parte del mondo dello spettacolo, quindi si hanno poche informazioni su di lui e sulla sua vita privata. Sappiamo che è un ragazzo romano ed è poco più grande della sua fidanzata Matilde Gioli. Lei ha 33 anni, si suppone lui ne abbia circa 35 o 36.È un grande amante della natura, delle escursioni della montagna. In particolar modo ha una passione per i cavalli e ha aperto un maneggio in cui se ne prende cura e organizza passeggiate a cavallo. Di professione è un insegnante di equitazione.

L’amore con Matilde Gioli

I due si sono conosciuti nel 2019, mentre lei era a Roma per girare la prima stagione di Doc, che ha avuto un successo incredibile. Lo scorso ottobre ha rivelato a Grazie come si sono conosciuti: tra una ripresa e l’altra, voleva fare qualche attività un po’ diversa dal solito nella capitale. Per puro caso (o forse no?) si è imbattuta sul profilo di Alessandro. Anche lei ama molto la natura, così ha deciso di prenotare una passeggiata a cavallo con lui. Tra loro è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e non si sono mai più lasciati.

Figli, foto e Instagram di Alessandro

Alessandro e Matilde non hanno figli, anche se in una delle ultime interviste lei ha dichiarato di essere pronta a compiere un passo importante con la sua dolce metà. Il profilo di lui ha circa 5mila followers e lo usa principalmente per sposorizzare la sua attività commerciale. La fidanzata si è appassionata ai cavalli grazie a lui ed ora è la passione che più li accomuna. Si dicono molto innamorati, e chissà che non sia in arrivo una “dolce” novità.