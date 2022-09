David Roscoe, chi è il maggiordomo della Regina Elisabetta: età, cosa fa oggi, Instagram

Torna il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e che vede alla conduzione Serena Bortone. Oggi si tornerà a parlare della Regina Elisabetta, all’indomani dei funerali più seguiti in televisione, e in studio ci sarà anche David Roscoe, il maggiordomo che per anni ha lavorato per la sovrana d’Inghilterra.

David Roscoe ha lavorato per la Regina Elisabetta

David Roscoe oggi vive ad Arcegno, ma negli anni ’70 ha lavorato come maggiordomo per la Regina Elisabetta a Buckingham Palace, nella sua residenza ufficiale. Svolgeva diversi mansioni: serviva la colazione, il pranzo e cena, accoglieva gli ospiti, sempre al servizio della sovrana. Di lui sappiamo che ha studiato al liceo alberghiero e che a 16 anni ha scritto una lettera indirizzata a Buckingham Palace. Dopo tre giorni, inaspettatamente, è arrivata la risposta ed è iniziata l’avventura di David.

Come ricorda la sovrana

David ha lavorato per la Regina un anno, ma in più occasioni l’ha ricordata come una donna gentile, elegante, affascinante. E ha raccontato un aneddoto particolare e curioso: “Mi viene in mente quando la madre della regina, un giorno d’inverno, cadde in giardino – ha raccontato a Ticino Online. “Io non sapevo cosa fare, i reali non si potevano toccare, ma di fronte alla caduta di una signora c’era poco da essere formali. Mi avvicinai e le tesi la mano”.

Oggi David, che ieri ha seguito su Rai 1 i funerali della Regina, tornerà come ospite da Serena Bortone. E non mancheranno sicuramente nuovi aneddoti.