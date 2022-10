Davide Cagnes de Il Collegio 7: chi è, età, la passione per la discoteca, cosa vuol fare da grande, Instagram

Il Collegio 7. Una stagione tutta nuova e con tantissime novità entusiasmanti quella che ci aspetta quest’anno. Il collegio più famoso di mamma Rai riapre ancora una volta i propri cancelli e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958. Tantissime le sorprese per i nuovi protagonisti di questa edizione: saranno pronti per questo tuffo indietro nel tempo?

Un’epoca di grandi cambianti, di boom economico e forti novità per l’Italia che alza la testa dopo la tremenda Seconda Grande Guerra. Tra i protagonisti, c’è anche Davide Cagnes. Conosciamolo meglio insieme.

Chi è Davide de il Collegio 7

Una presentazione che non fa una piega. Alla domanda: qual è il passato remoto di fare? La sua risposta: ”Io ho strafatto”. Certo i suoi genitori non sono da meno nelle risposte, e questo forse fa in modo che loro siano certamente clementi nei suoi riguardi. Come la mamma, ironicamente, afferma: ”Qua siamo uno peggio dell’altro”. Ma certo, la vita non è tutta grammatica no?

La passione per la discoteca

Lui è Davide Cagnes, ha 17 anni e se la cava così: ”Posso non sapere il passato remoto, ma in discoteca spacco!” E in effetti i suoi movimenti non sono niente male, come si può notare nel video di presentazione disponibile su RaiPlay. Quando parte il giusto flow, Davide è inarrestabile. I suoi passi sono quelli di un ballerino tutto pepe, e di fatto come lui stesso dice: ”Per me la discoteca è la mia seconda casa, è dove tu vai a sfogarti, a divertirti…a gnocche!” L’ironia di certo non gli manca.

Il sogno nel cassetto

Ma la discoteca e il ballo non sono le sue uniche passioni. Ne ha un’altra nel cassetto, e tutt’altro che convenzionale: ‘‘Amo cantare il neomelodico”. E subito dopo improvvisa un pezzo non proprio mainstream. La mamma interviene subito: ”Secondo me lui pensa ancora troppo al gioco, alle ragazze e alla discoteca, il motorino, ad essere figo. Queste sono le sue priorità”. Poi, finalmente, ci rivela il suo sogno nel cassetto, quello che vorrebbe fare da grande: aprire un salone insieme alla mamma e fare tanti soldi. Il padre, intanto, è fiducioso: ”Io credo che il collegio lo sistemerà”. Ma lui, prontamente: ”Non penso proprio” – ride sotto i baffi.

