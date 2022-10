Davide Di Franco de Il Collegio 7: chi è, età, carattere, come vive la scuola, Instagram

Il Collegio 7. Si riparte senza indugi per una stagione tutta nuova e con tantissime novità entusiasmanti, tutte da scoprire nel corso delle puntate che andranno in onda. Il collegio più famoso targato Rai riapre anche quest’anno i propri cancelli e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958. Come si troveranno i ragazzi in questa nuova epoca? Certamente gli stimoli non mancheranno e nemmeno le sorprese.

Un’epoca di grandi cambianti, di boom economico e forti novità per l’Italia che alza la testa dopo la tremenda Seconda Grande Guerra. Tra i protagonisti, c’è anche Davide Di Franco. Conosciamolo meglio insieme.

Chi è Davide de Il Collegio 7

Davide ha un profilo da studente modello: ha 16 anni e in classe, come lui stesso afferma nel video di presentazione disponibile su RaiPlay è ”nella cerchia dei più bravi”. Il ragazzo è anche magnanimo con i compagni: ”Faccio copiare sì, ma solamente a chi lo merita. Non faccio copiare a gente che non studia, che non fa niente dalla mattina alla sera, e poi io sono il fesso”.

Ragazzo maturo, con le idee già molto chiare: ”Per me la scuola è importante, certo, per fare amicizie, ma è soprattutto un luogo dove mettersi in gioco e scoprire realmente quanto si vale!”.

Leggi anche: Quando inizia Il Collegio 7? Il programma ‘slitta’, ecco la data e chi sono gli allievi

Il rapporto con genitori e amici

La mamma è davvero fiera di lui: ”Davide è buono, educato, studia, si fa il letto da solo” – dice con espressione soddisfatta e felice. Lui, inoltre, si definisce un ragazzo molto ”selettivo”, perché sceglie le amicizie e le persone che gli stanno intorno con molta cura ed attenzione. Il suo motto è: ”Amico di tutti e amico di nessuno. Ma gli amici stretti sono davvero pochi”.