Davide Silvestri, chi è la fidanzata Alessia: età, lavoro, Instagram, vita privata

I riflettori si stanno per accendere sulla casa più spiata d’Italia e quella di stasera sarà una nuova ed emozionante puntata al Grande Fratello Vip. Al televoto tre concorrenti: Davide, Raffaella e Amedeo, sono loro quelli che rischiano l’eliminazione, che potrebbero salutare gli amici a poche settimane dall’inizio del reality più seguito di sempre. Ma conosciamo meglio la fidanzata di Davide Silvestri, Alessia.

Davide Silvestri, chi è la fidanzata Alessia: età, lavoro

Schivo, riservato sulla sua vita privata, geloso della sua intimità, ma anche l’unico che riesce a stare ai giochi, a divertirsi (e a far divertire). Stiamo parlando di Davide Silvestri, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che questa sera insieme a Raffaella Fico e Amedeo Goria rischia l’eliminazione. Di Davide sappiamo che è un grande attore, che ha un passato costellato di successi alle spalle, ma sulla sua fidanzata? La sua compagna si chiama Alessia e a quanto pare è molto lontana dal mondo dello spettacolo. “Io non le ho mai detto ti amo” – ha detto Silvestri durante una conversazione con Manila Nazzaro. “Mi vergogno”. Anche se sembrerebbe essere follemente innamorato della sua Alessia: stasera lei entrerà nella casa? Lui riuscirà a dirle ti amo una volta per tutte? Lo scopriremo solo seguendo l’imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, tra emozioni assicurate e colpi di scena!