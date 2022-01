Davide Silvestri: chi è, età, carriera, Vivere, altezza, chi è la fidanzata, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Davide Silvestri, ma conosciamolo meglio!

Davide Silvestri: chi è, età, carriera, film, Grande Fratello Vip

Davide Silvestri è nato a Milano il 17 maggio del 1981 ed è un noto attore e aiuto regista. Dopo aver lavorato come modello e in campo pubblicitario, ha iniziato a dedicarsi alla recitazione e ha iniziato la sua carriera a soli 17 anni. Dal 1999 al 2003, infatti, è stato uno dei protagonisti della soap opera di Canale 5 Vivere, poi nel 2003 ha partecipato alla prima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel 2005 è entrato a far parte degli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano e in teatro ha interpretato diversi ruoli da protagonista in più spettacoli di successo. Ora è pronto per rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia!

Davide Silvestri: vita privata, fidanzata

Pochissime le informazioni sulla vita privata dell’attore, Daniele Silvestri pare essere molto riservato. Scopriremo di più durante il suo percorso al Grande Fratello Vip?

Davide Silvestri: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @silvestri_davide vanta oltre 20 mila followers.