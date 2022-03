Chi ha vinto il Grande Fratello Vip: il nome del vincitore, cosa è successo lunedì 14 marzo 2022

Tra discussioni accese, confronti, amori nati e finiti (nel giro di poco), baci passionali e triangoli ‘artistici’, finalmente è arrivato il giorno della finale del Grande Fratello Vip, il reality che da metà settembre sta appassionando milioni di telespettatori. Esattamente sei mesi dopo l’inizio dell’avventura il pubblico decreterà il trionfatore di questa edizione, la più lunga della storia del programma.

Chi ha vinto il GF VIP

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge, per molti la vincitrice di questa edizione, i finalisti sono: Davide Silvestri, che ha sempre divertito tutti con i suoi ‘show’, Lulù Selassié, una delle princess che ha trovato l’amore nella casa del reality, Delia Duran, moglie di Alex Belli al centro del famoso triangolo ‘artistico’ e Barù, uno dei concorrenti arrivati quando il gioco era già iniziato e che subito, anche fuori dalla casa, si è fatto apprezzare per il suo essere fuori dagli schemi. Al televoto, invece, per la finale, Giucas Casella e Jessica Selassié: solo uno dei due, però, si aggiudicherà un posto.

Cosa si vince

Il vincitore del GF VIP ha la possibilità di portare a casa ben 100.000 euro. O meglio, la metà sarà sua, mentre l’altra verrà devoluta a un’associazione che si occupa di beneficenza. A questo montepremi, ovviamente, andrà aggiunto il cachet ottenuto per ogni settimana di permanenza nella casa più spiata di sempre.