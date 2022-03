Montepremi GF Vip 6, quando guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 2021: cachet e premi

Dopo un percorso lunghissimo e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, finalmente è arrivato il giorno della finale del Grande Fratello Vip. Solo uno dei cinque concorrenti rimasti in gara (la sfida è ancora aperta tra Giucas e Jessica) sarà il vincitore di questa edizione, che sembrava interminabile. Tra amori, amicizie ‘artistiche’, baci, discussioni e confronti accesi, verrà decretato il trionfatore, quello che spegnerà le luci di Cinecittà e ritornerà in studio dopo ben 6 mesi (meno tempo per Delia e Barù, che sono subentrati quando il gioco era già iniziato). Ma quanto guadagna chi arriva fino alla fine? A quanto ammonta il montepremi?

Cosa si vince al GF VIP? Il montepremi

Le sorelle Selassié non hanno certo nascosto la voglia di vincere per portare a casa un bel montepremi. Lo stesso vale per Davide Silvestri, che ha battuto al televoto flash Soleil Sorge e che vorrebbe essere il trionfatore un po’ per una soddisfazione personale e un po’ perché questo significherebbe ripartire, ricominciare da zero dopo un periodo buio della sua carriera. Il vincitore ha la possibilità di portare a casa ben 100.000 euro. O meglio, la metà sarà sua, mentre l’altra verrà devoluta a un’associazione che si occupa di beneficenza.

I cachet dei concorrenti

Prima dell’inizio del GF VIP, che ha debuttato il 14 settembre scorso, il portale di Economia e Finanza, I Love Trading, aveva svelato i cachet dei concorrenti. A quanto pare, Katia Ricciarelli e Raffaella Fico sono quelle che hanno guadagnato di più, circa 15 mila euro a settimana fino al giorno della loro eliminazione. Inferiori, invece, i cachet degli altri concorrenti: Miriana Trevisan e Carmen Russo avrebbero guadagnato circa 7.000 euro a settimana, mentre i personaggi meno noti (come Gianmaria Antinolfi, Tommaso Eletti e la soubrette Ainett Stephens) avrebbero ottenuto un cachet di 5.000 euro.

Chi potrebbe vincere

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, la preferita dal pubblico sembrerebbe essere Jessica Selassié, seguita dal suo amico (o forse qualcosa di più per lei), Barù. A metà classifica Lulù e Davide Silvestri, mentre alla fine troviamo Delia Duran e Giucas Casella. Trionferà davvero Jessica? Non ci resta che aspettare la puntata di stasera per scoprirlo!