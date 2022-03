Daytime Amici 21, anticipazioni pomeridiano 18 marzo 2022: lite tra Nunzio, Aisha e Christian

Daytime Amici 21: siamo pronti per una nuova e incredibile puntata di Amici di Maria De Filippi! L’appuntamento è sempre alle 16.10, subito dopo Uomini e Donne. Alla conduzione troveremo proprio Maria De Filippi, pronta a dividersi tra discussioni con i professori e sfoghi dei ragazzi. Ci siamo: domani ci sarà finalmente la prima puntata del serale di questa edizione, l’appuntamento è la sera del 19 marzo 2022. Cosa accadrà oggi? Ricordiamo che il serale è stato registrato ieri, quindi i ragazzi non dovrebbero essere troppo tesi. Intanto rivediamo i punti salienti della puntata di ieri, 17 marzo 2022.

Daytime Amici 21: cosa è successo ieri

Rudy Zerbi è implacabile: un nuovo guanto di sfida, questa volta in gioco ci sono Crytical e Luigi Strangis. Per Zerbi l’alunno della Pettinelli è una “compara”, ben diversa la situazione di Luigi. I ragazzi dovranno battersi con un MEDLEY di 3 brani, ma il rapper non ritiene la battaglia equilibrata:

My Sharona;

Musica Leggerissima;

Let’s twist again.

Crytical, insomma, non se la sente. Non sa dove mettere le mani, ma la Pettinelli, prima di gettare la spugna e rifiutare, vorrebbe che il ragazzo almeno provasse. Crytical non sembra convinto, sarà Albe a convincerlo. Sembra proprio, insomma, che questa sfida si farà. Il rapper è deciso, vuole almeno provare. Come se la caverà?

Discussioni tra gli allievi

Situazione delicata tra i ragazzi: c’è una piccola tempesta in arrivo, pronta a travolgere Nunzio e Aisha. La ragazza, infatti, dice di aver visto il ballerino mentre scriveva ai genitori: ciò è vietato dal regolamento. La giovane ne parla con Christian Stefanelli, ma viene “pizzicata” da Nunzio, il quale non la prende affatto bene e scatta una brutta discussione. La situazione va per le lunghe e il giorno dopo arriva la decisione della produzione: niente più internet nella casetta, in più un costante monitoraggio. Viene detto, comunque, che Nunzio non è certo il primo o il solo ad aver fatto una cosa del genere: le infrazioni le hanno commesse tutti tranne Luigi Strangis. Come sarà la tensione oggi?

