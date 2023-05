Daytime Amici oggi 1 maggio 2023 va in onda? Anticipazioni

Manca pochissimo per la puntata del Primo Maggio del Daytime di Amici 22, che condotto da Maria De Filippi andrà in onda la domenica pomeriggio alle ore 16.10. Al momento, all’interno del talent show di Canale 5 sono rimasti solo sei allievi. L’ultima eliminazione dalla scuola è stata quella di Giovanni Cricca, che fino a pochi giorni fa veniva dato per favorito alla vittoria finale insieme ad Angelina. L’uscita è avvenuta lunedì 29 aprile 2023, tra le lacrime dei ragazzi e con gli stessi che lo hanno definito un pilastro e un grande amico per tutti. Un’uscita amara per concorrenti e fan del programma, che ha appesantito l’animo attorno al programma.

Il Daytime di Amici per questo pomeriggio

Dopo che nel Daytime di Aprile i cantanti in gara si sono esibiti nei loro brani inediti, oggi potrebbero ascoltare il giudizio sui loro pezzi da parte dei professionisti del mondo discografico. In tal senso, Maria De Filippi e gli autori del programma avrebbero chiamato in qualità di giudici noti giornalisti del campo musicale e blogger, che dovranno giudicare per l’appunto le nuovi canzoni interpretate dai singoli concorrenti in gara. A tutto ciò, ovviamente non mancheranno anche le incognite legate agli insegnanti del talent show: infatti, saranno loro a mandare nuovi guanti di sfida ai ragazzi rimasti all’interno della gara.

Il punto sugli infortunati e gli indisponibili al talent show

Come sappiamo dagli ultimi giorni, diversi ragazzi sarebbero out tra malattie e seri infortuni. Tra questi si registrano due casi di Covid-19, che almeno al momento avrebbero impedito le registrazioni delle semifinali di Amici 22 che sarebbero dovute avvenire tra il 26 e il 27 aprile 2023. Tra gli altri, è emerso un infortunio anche a Isobel Kinnear. La ballerina si è fatta male a un braccio durante il serale, richiedendo durante la messa in onda del ghiaccio sull’arto infortunato. La situazione spaventa il programma e la De Filippi, poichè gli aggiornamenti dati oggi potrebbero trarre un bilancio pessimo riguardo la problematica della ragazza.