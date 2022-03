Daytime GF Vip, anticipazioni 9 marzo 2022: ultime news aspettando la finale

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip e la tensione nella casa più spiata d’Italia è alle stelle ora che le ‘maschere’ stanno per cadere e le strategie stanno per venire a galla. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge, al televoto ci sono due concorrenti molto forti, Barù e Manila Nazzaro, ma solo uno avrà modo di continuare la propria corsa. E magari arrivare al 14 marzo, quando verrà decretato il vincitore!

Leggi anche: Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Barù e Manila: sondaggi, anticipazioni della puntata di giovedì 10 marzo 2022

Pomeridiano GF VIP: Manila e il rapporto con Soleil

Soleil Sorge, grande protagonista di questa lunghissima edizione del reality, inaspettatamente ha perso al televoto contro Davide e lunedì ha dovuto fare la valigia in fretta e tornare a casa. I ‘vipponi’ dovevano nominare il loro preferito, seguire il cuore o la strategia: Manila ha detto chiaramente di volere Soleil in finale, ma anche il suo voto ha “inciso” per l’eliminazione. E gli animi nella casa si surriscaldano. Manila ha giocato di strategia o era veramente convinta di voler Soleil fino alla fine? Tra le due c’è stata sì un’amicizia, ma anche tantissimi screzi e discussioni.

Il rapporto di Jessica e Barù

Al centro del pomeridiano anche il rapporto, sempre più tormentato, tra Jessica e Barù. Tra provocazioni, ‘capanne’ create ad hoc per un’intimità e frecciatine: nascerà prima o poi qualcosa o fino alla fine sarà un’amicizia?

Chi si salva tra Manila e Barù

Stando ai sondaggi di Grande Fratello Forum, il preferito sembrerebbe essere Barù con il 50%. Non molto distante da questa percentuale Manila, con il 49.97%. Insomma, stiamo lì, non li separano molti voti e spetterà al pubblico, come sempre, decidere chi salvare, chi mandare avanti e chi far arrivare fino alla finale del 14 marzo.