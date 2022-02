Daytime GF Vip, anticipazioni puntata 10 febbraio 2022: ultime news su Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli

Daytime GF Vip: ritorna sul piccolo schermo l’attesissimo evento della casa più spiata di sempre. La situazione non è delle migliori tra i concorrenti: tensioni e gelosie si tagliano con il coltello. Tutto questo è indubbiamente legato alla scelta fatta dal pubblico di Delia come prima finalista della sesta edizione. Scopriamo insieme le indiscrezioni di oggi!

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2022: Luca Salatino e le nuove corteggiatrici

Daytime GF: amarezza per Alessandro e Antonio

Alessandro Basciano è piuttosto geloso: non ha certo apprezzato le attenzioni che Sophie Codegoni ha dato ad Antonio, il nuovo membro della casa. La sua rabbia si è scatenata verso la ragazza, accusata di essere poco seria, e poi su Antonio. Ma le amarezze per non ci sono solo per l’ex concorrente di Temptation island: Antonio stesso, infatti, è rimasto profondamente deluso, infatti, da Gianluca, con il quale pensava di avere una certa amicizia. Invece il ragazzo lo ha mandato al televoto, affermando di aver scelto per esclusione. “Ho sbagliato a fidarmi”, queste le sue dichiarazioni. Un’affermazione che ha infastidito Gianluca, il quale sostiene di essersi comportato correttamente. Ma gli altri concorrenti sono dalla parte di Antonio, affermando che quella di Gianluca è stata tutta una strategia.

Il triangolo Delia-Alex-Soleil

Sempre al centro dell’attenzione anche il triangolo Delia-Alex-Soleil: l’ex di Centovetrine ha accettato la decisione della moglie di troncare il loro rapporto, anche se l’ha invitata a rifletterci bene. I vari concorrenti non credo a questa decisione e sono convinte che questo sia solo un modo per ottenere visibilità. Anche Soleil dice la sua, scagliandosi contro i compagni e affermando che se Delia è arrivata in finale è solo colpa loro che l’hanno dipinta come una vittima. Non manca chi, come Manila Nazzaro, è convinto che Alex e Delia torneranno insieme una volta finito il programma.