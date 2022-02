Daytime Grande Fratello Vip, pomeridiano 9 febbraio 2022: Delia Duran in finale

Daytime Grande Fratello Vip: è tutto pronto per il grande ritorno. Per oggi giovedì 9 febbraio 2022 è previsto un evento speciale: appuntamento perciò sempre su Canale 5. Ieri sera è stata annunciata la prima finalista della sesta edizione, si tratta della bellissima Delia Duran, moglie del chiacchierato Alex Belli. Ma scopriamo insieme i vari retroscena.

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 9 febbraio 2022: Matteo Ranieri tra Denise e Federica

Daytime Grande Fratello Vip oggi: Delia è la prima finalista

Delia ha messo a segno un vero e proprio colpo di scena: si è infatti avvicinata a Soleil Sorge. Una situazione che non è sfuggita ai compagni e che non l’hanno presa affatto bene: del resto, fino a poco tempo fa erano arcinemiche. Il motivo è sempre lo stesso: l’amore di Alex, una situazione che si protrae già da molto tempo. E tra precedenti litigate e accuse di certo nessuno poteva immaginare che le due diventassero amiche. Eppure così appaiono, anche se le ragazze hanno tenuto a sottolineare che si sono semplicemente limitate a chiarire tutte le incomprensioni. Del resto Delia ha messo uno stop alla sua relazione con Alex. E non manca chi crede che tutto sia stato organizzato solo per avere visibilità: è il caso di Katia Ricciarelli, convinta inoltre che anche tra Delia e Alex le cose torneranno come prima non appena l’edizione del Grande Fratello sarà terminata.

Dissidi nella casa

Sempre Katia è protagonista di un’altra situazione ormai in bilico, ovvero la sua amicizia con Manila Nazzaro e Soleil. Da amiche inseparabili ora sono agli sgoccioli. E non manca chi le dà in testa, come Miriana Trevisan. Anche Soleil non è esente da amarezze, come dimostra il suo commento alla scelta di Delia come prima finalista. Una decisione del pubblico, ma che ha deluso profondamente i vari concorrenti, soprattutto Davide Silvestri che ormai dava per certo il suo trionfo.