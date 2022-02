Daytime Grande Fratello Vip, puntata 16 febbraio 2022: anticipazioni, ultime news e spoiler

Grande Fratello Vip. E’ tornato nuovamente sulla tv degli italiani il daytime del GF Vip, dopo una scoppiettante diretta su canale 5 con la presentazione di Alfonso Signorini. Diretta, durante la quale, non sono di certo mancati i colpi di scena. Infatti, oltre all’eliminazione di Gianluca Costantino, si è avuto anche l’occasione di assistere al ritorno di Alex Belli.

Daytime Grande Fratello Vip: i colpi di scena

L’ex stella di Centovetrine non per tornata in studio in qualità di concorrente, ma solamente come ospite. E rimarrà all’interno del programma in tale veste per almeno 2 settimane. Giusto il tempo di cui ha bisogno per chiarire definitivamente il suo triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. In occasione della sua presenza, Alex Belli ha anche rivolto la sua attenzione a Davide Silvestri, il qualche secondo lui avrebbe giovato sporco e non poco, soprattutto in seguito alla sua uscita dalla casa. Infine, durante la diretta, poi, un altro colpo di scena: l’amicizia tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro è ormai giunta al capolinea.