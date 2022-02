Grande Fratello Vip, torna il doppio appuntamento settimanale (ma cambia giorno): ecco quando va in onda

Buone notizie per i fan del Grande Fratello Vip, per tutti quelli che avevano dovuto ‘rinunciare’ all’appuntamento del venerdì e che si erano ‘accontentati’ di seguire la diretta solo un giorno a settimana. Ieri l’ultima novità annunciata dal padrone di casa, Alfonso Signorini: il reality andrà in onda di nuovo due volte, con le classiche puntate in prima serata su Canale 5, ma il palinsesto sarà leggermente stravolto.

GF VIP, torna il doppio appuntamento settimanale: ecco quando va in onda

Il GF VIP, a meno un mese dalla finale del 14 marzo, torna su Canale 5 in prima serata con il doppio appuntamento settimanale. Le porte di casa si apriranno sì il lunedì, come sempre, ma i riflettori non saranno più accesi il venerdì perché ci sarà un piccolo cambio. Per dare spazio a Fosca Innocenti, fiction che va in onda proprio di venerdì, il reality ha deciso di trasmettere la diretta di giovedì e di ‘gareggiare’ con Doc Nelle tue Mani, serie tv di successo della Rai.

Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP?

Dopo la puntata di ieri e l’eliminazione di Gianluca Costantino, il GF VIP è pronto a tornare in diretta su Canale 5 giovedì 17 febbraio. Chi tra Katia, Lulù e Soleil sarà la seconda finalista?