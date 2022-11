Debora Caprioglio, chi è il fidanzato Francesco: età, lavoro, foto e Instagram

Dopo aver avuto una lunga storia d’amore con Klaus Kinski, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e poi con Tinto Brass, all’epoca sposato con Carla Cipriani, oggi l’attrice e showgirl Debora Caprioglio sembra aver ritrovato la serenità, dopo quel matrimonio finito con Angelo Maresca. Il fortunato si chiama Francesco, ma conosciamolo meglio e scopriamo tutto su di lui.

La storia d’amore tra Debora Caprioglio e Francesco

A inizio pandemia Debora Caprioglio ha conosciuto e si è innamorata di Francesco, un manager, un commercialista di Belluno, che ha incontrato al termine di uno spettacolo in teatro. “Eravamo a Belluno con 8 donne e un mistero, era fine gennaio 2020. Dopo lo spettacolo l’organizzazione ci ha invitato a cena. E accanto a me era seduto proprio Francesco, che collabora come commercialista con il Circolo cultura e stampa” – ha detto l’attrice a Il Gazzettino.

Il rapporto che supera il lockdown

“Ci siamo piaciuti subito, abbiamo iniziato a chiacchierare, ci siamo subito avvicinati”. Francesco ha 59 anni e il loro amore ha resistito. Ha superato la pandemia e il lockdown, forse l’attesa ha aumentato il desiderio. E la storia procede a gonfie vele.

L’uomo sembra molto riservato, non ha Instagram, ma Debora spesso pubblica foto in sua compagnia. Un tramonto, un abbraccio e tutto il resto non conta.