Debora Villa, chi è il marito Mirko Donno: età, lavoro, figlia, foto e Instagram

La Vita privata di Debora Villa

Debora Villa è molto riservata sulla sua vita personale e non ama parlarne. Sappiamo soltanto che è stata sposata per molti anni con Mirko Donno. I due sono convolati a nozze nel 2005, ma tra loro le cose non sono andate bene. Non ha mai voluto raccontare la sua storia nei dettagli, per cui non sappiamo come si siano conosciuti o come siano andate le cose tra loro.

La fine dell’amore col marito Mirko Donno e la figlia

Sappiamo che Debora Villa e l’ex marito hanno dovuto affrontare delle sfide difficili. Tra queste, un aborto spontaneo che li ha messi a dura prova. Dopo un po’ di tempo, però, è nata la loro unica figlia Lisa. Tuttavia, la comica ha sofferto molto questa gravidanza e ha dovuto affrontare un’altra grande difficoltà: una depressione post-partum molto intensa, che l’ha portata ad allontanarsi dal marito. Così i rapporti tra loro si sono incrinati irreversibilmente fino a portarli al divorzio.

Chi è Mirko Donno: età, lavoro, foto e Instagram

Dell’ex marito di Debora Villa non si hanno informazioni. Lui è molto lontano dal mondo dello spettacolo e non ha mai voluto prenderne parte. Non ha neanche mai voluto apparire in publico con la moglie e sembra non abbia profili social. Ad oggi, la comica sembra nuovamente felice in compagnia del suo nuovo compagno: un misterioso uomo di nome Cesare. Anche di lui non si sa nulla, ma Debora Villa ha pubblicato una loro foto su Instagram in cui sembrano molto affiatati e felici insieme!