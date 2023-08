Delitti in paradiso, anticipazioni puntata mercoledì 9 agosto 2023: trama episodi

Continuano le indagini e i casi per gli investigatori per la squadra di Delitti in paradiso, la fiction Rai giunta alla dodicesima stagione, che ci sta tenendo compagnia in queste calde serate estive. Ieri sera è andata in onda la settima puntata ed è già tempo di vedere cosa succederà la prossima settimana in tv.

L’appuntamento, come sempre, è fissato per mercoledì in prima serata su Rai 2: il format sarà sempre lo stesso, con un nuovo episodio della nuova stagione e, a seguire, uno dell’undicesima, a costituire una sorta di racconto in parallelo per i telespettatori. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Facciamo però prima un passo indietro vedendo quanto accaduto nell’ultimo appuntamento trasmesso mercoledì 2 agosto 2023. Nel settimo capitolo, intitolato, “Una cruda verità”, tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright hanno condotto a Neville, che è stato arrestato. La sua squadra però, convinta della sua innocenza, ha fatto di tutto per scagionarlo. A seguire abbiamo poi visto il secondo episodio (della stagione undici) intitolato “Un delitto quasi perfetto”, incentrato sulla morte di un giovane rapper di successo durante una prova al buio.

Delitti in paradiso, anticipazioni ottava puntata: la trama

Vediamo ora cosa accadrà tra sette giorni in tv. Ebbene, secondo le anticipazioni vedremo in tv l’episodio intitolato “La musica nel sangue”. Segreti inconfessati, vecchie ruggini mai sopite ed un grande amore per la musica fanno da sfondo ad un nuovo delitto che sconvolge l’isola. Neville, però, è ancora provato e confuso.

A seguire andrà in onda l’ottavo capitolo della stagione numero 11 “Scacco matto“. Durante un’attesissima partita a scacchi fra due grandi campioni del passato, uno dei due sfidanti viene avvelenato. L’indagine viene complicata dall’arrivo di un’efficiente ed enigmatica giornalista.