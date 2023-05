Demo Morselli: chi è, età, carriera, oggi, chi è la moglie, figli, lo spettacolo con Marcello Cirillo

Demo Morselli, Direttore d’orchestra del Maurizio Costanzo Show, è ospite da Serena Bortone nella trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano che ci tiene compagnia durante la settimana tutti i giorni dalle ore 14.00. La sua è stata una carriera brillante che l0 ha portato su alcuni dei palchi più famosi arrivando a lavorare con grandissimi artisti di fama internazionale (come Ray Charles): recentemente è impegnato con il cantante Marcello Cirillo in uno spettacolo che ripercorre tutti i successi dagli anni ’70 fino ai nostri giorni.

Dal debutto al successo di Demo Morselli

Trombettista, polistrumentista, compositore. E ancora. Direttore d’orchestra, arrangiatore, personaggio della televisione. E’ davvero difficile riassumere in poche righe la lunga carriera di Demo Morselli nome che ai più ricorda la Demo Big Band Orchestra che ha fatto parte per anni di programmi di successo quali Buona Domenica e soprattutto il Maurizio Costanzo Show. Nel corso degli anni Morselli, diplomatosi al Conservatorio di Ferrara, ha incontrato e lavorato con grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale: Ray Charles, Eugenio Finardi, i Pooh e tanti altri. La sua è una presenza stabile anche nei principali teatri italiani tra cui la Scala di Milano; nel suo repertorio c’è davvero di tutto, dalla musica classica, poi il jazz fino al pop. Negli anni vanta anche qualche presenza al cinema come nel film-commedia Body Guards. E poi ancora Quelli che il calcio, e tanti passaggi sia in Mediaset che in Rai.

L’Hit Parade Summer Tour con Marcello Cirillo

Con il cantante Marcello Cirillo è protagonista di uno spettacolo in tour che ripercorre i grandi successi dagli anni ’70 fino ad oggi. Si parte dalle colonne sonore celebri, alle grandi hit che hanno segnato la storia musicale italiana, fino ad arrivare allo swing e ai balli latino-americani.

La vita privata di Demo Morselli

L’artista è sposato. Sua moglie si chiama Lucia Montella, che è anche la sua manager. La coppia ha avuto una figlia che si chiama Alisia. Oggi Demo Morselli ha 61 anni (ne compirà 62 il prossimo 12 novembre): la sua è una famiglia di musicisti, da suo padre, passando per gli zii e i cugini.

Instagram Demo Morselli, il Direttore d’orchestra sui social

Qui potete trovare il suo profilo Instagram ufficiale Demo Morselli con tante foto provenienti sia dall’ambito lavorativo che privato. Ad oggi conta poco più di 2.200 followers.