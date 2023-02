Denise Tantucci: chi è, età, carriera, film, Un medico in famiglia, oggi, laurea, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Giovanna Civitillo che parlerà dell’amore che la lega ad Amadeus, e alle scrittrici Enrica Roddolo e Federica Brunini con le quali si sta aspettando l’incoronazione del nuovo Re Carlo, in studio ci sarà anche Denise Tantucci, protagonista della fiction Sei donne il mistero di Leila, che prenderà il via proprio questa sera su Rai 1. E che sarà da Serena Bortone per raccontarsi a cuore aperto!

Dagli esordi al debutto dell’attrice Denise Tantucci

Denise Tantucci è nata a Fano il 14 marzo del 1997 ed è una nota attrice, venuta al mondo de padre italiano e madre tedesca. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha studiato teatro, poi nel 2012 si è trasferita a Roma per inseguire la sua passione: la recitazione. Ha iniziato la sua carriera in tv interpretando la parte di Giusy nella quinta stagione di Provaci ancora prof e la parte di Dafne nella nona stagione di Don Matteo. Nel 2013, invece, è stata Giada Spanoi, una ragazza albanese alla ricerca dei genitori emigrati nella nona stagione di Un medico in famiglia. Ma non solo tv. Denise si è anche dedicata al canto e alla scrittura e nel 2013 è uscita la sua prima canzone, Dressed in Blood.

I suoi successi

Nel 2014 la giovane attrice ha scritto e prodotto il suo primo spettacolo, poi è entrata nel cast della seconda stagione di Braccialetti rossi e della terza di Fuoriclasse. Nel 2015 è entrata nel cast del film internazionale Ben Hur, remake del celebre Ben Hur di William Wyler, poi nel 2016 ha ottenuto il ruolo di Irene nella fiction Sirene. Nel 2018 è stata protagonista di Likemeback, mentre nel 2019 è entrata a far parte del cast del nuovo film di Nanni Moretti, Tre piani. Nel 2020 si è laureata in Fisica e nel 2022 è stata testimonial dell’acqua minerale Rocchetta. Insomma così giovane e già con una carriera brillante alle spalle!

Chi è il fidanzato Tommaso, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. La giovane attrice, che stasera vedremo in Sei donne il mistero di Leila, ha rivelato tempo fa di essere fidanzata con Tommaso. Lui sembrerebbe essere di Roma, ma pare sia lontano dal mondo dello spettacolo.

Instagram di Denise Tantucci

Ha un profilo Instagram e con l’account @denisetantucci vanta oltre 140 mila followers. Qui condivide scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.