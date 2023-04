Dennis Fantina, chi è la moglie Sabina: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Donatella Moretti nota cantante e conduttrice radiofonica, e Maurizio Micheli, anche Dennis Fantina che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera, partendo dalla vittoria a Saranno Famosi, all’amore per la moglie Sabina, mamma dei suoi figli.

La storia d’amore tra Dennis Fantina e la moglie Sabina

Dennis Fantina, che recentemente abbiamo rivisto sul palco di Tale e Quale Show (dove ha incantato tutti con le sue magistrali imitazioni) è sposato da tempo con Sabina, una donna lontana dal mondo del gossip e dei riflettori. I due sono convolati a nozze nel 2005 e dal loro grande amore sono nati i figli Neal e Nathan. Della moglie di Dennis, noto cantante, non si hanno molte informazioni, ma sappiamo che il primo figlio oggi ha 16 anni, mentre il secondo è nato nel 2011. “Continuerò a darmi da fare, come sempre, in tutti i modi per mantenere me e la mia famiglia” – aveva detto Fantina dopo il successo ottenuto a Tale e Quale Show.

Cosa sappiamo su Dennis Fantina

Dennis Fantina è nato a Trieste il 6 dicembre del 1976 ed è un cantante, attore e conduttore italiano. Nel 1997 ha iniziato la sua gavetta, ha partecipato a diversi spettacoli, ma è nel 2001 che raggiunge il successo quando ha preso parte al programma Saranno Famosi, che in futuro cambierà nome in Amici di Maria De Filippi. Dennis Fantina ha vinto il talent e si è aggiudicato un contratto di un anno con le reti Mediaset: da lì ha collezionato un successo dopo l’altro.

Le canzoni famose

Tra le sue canzoni più famose ricordiamo: