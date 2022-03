Dharma Mangia Woods, chi è l’attrice di Più forti del destino: età, carriera, agenzia, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, l’attrice Dharma Mangia Woods, che dal 9 marzo sarà sul piccolo schermo con la fiction ‘Più forti del destino’.

Chi è Dharma Mangia Woods, dove è nata, carriera

Dharma Mangia Woods è nata a Roma il 15 settembre del 1994, sotto il segno della Vergine. Di lei sappiamo che ha esordito al cinema nel 2015 nel film ‘L’Estate addosso’, diretto da Gabriele Muccino, poi ha debuttato in una serie tv per SKY e HBO ‘The Young Pope’ per la regia di Paolo Sorrentino. Nel 2017 è di nuovo sul grande schermo con il film ‘Il contagio’ e ora dal 9 marzo debutterà su Canale 5 con la fiction ‘Più forti del destino’. La giovane ha preso parte a diversi videoclip musical, ma non abbiamo molte informazioni sulle sue origini.

Si è diplomata presso il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri, poi si è iscritta alla facoltà di scienze della comunicazione e a un master in giornalismo di moda. Ma è nel 2016 che ha iniziato a frequentare la scuola di Recitazione Duse International, prima di laurearsi in Recitazione nell’Accademia Internazionale di Teatro della Capitale.

Chi è il fidanzato, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata e anche sui social, dove è seguitissima, non fa trapelare nulla. C’è chi sostiene sia fidanzata con il cantautore Gazzelle, anche lui romano, ma tutto tace: i due non hanno mai né smentito né confermato.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @dharmamangiawoods vanta oltre 10 mila followers.

Chi interpreta in Più forti del destino e di cosa parla la serie tv

La fiction è un adattamento della serie francese ‘Le Bazar de la charite‘ e racconta la storia di tre donne costrette a subire molte ingiustizie. Siamo nella Sicilia di fine Ottocento e le protagoniste sono Arianna, Costanza e Rosalia, che cambieranno le loro vite alla Mostra sulle nuove tecnologie a Palermo. E’ qui che divamperà un incendio, che causerà molte vittime. Le tre cosa decideranno di fare per ricominciare da zero? Nel cast: Giulia Bevilacqua, che interpreta Arianna di Villalba, Dharma Mangia Woods, che è la contessina Costanza Di Giusto, Laura Chiatti che veste i panni di Rosalia Catalano, la cameriera di Costanzo. Ma non solo. Tra gli attori anche Lorella Goggi, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta.