Diego, chi è il corteggiatore di Roberta a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con un obiettivo ben preciso, innamorarsi e uscire dalla trasmissione mano nella mano con qualcuno. Sotto i petali rossi. E anche Roberta Di Padua, originaria di Caserta ma da tempo a Cassino, ha deciso di mettersi in gioco, di archiviare la conoscenza con Riccardo, sua ex fiamma, e di riprovarci con Diego, il suo nuovo corteggiatore. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Diego che vuole conoscere Roberta Di Padua

Diego è un nuovo cavaliere del parterre maschile del trono Over di Uomini e Donne. Per il momento abbiamo poche informazioni su di lui, ma sicuramente impareremo a conoscerlo durante il percorso: sappiamo che ha quasi 31 anni e vive a Napoli. Lui nella vita è un docente di laboratorio, ma si occupa anche di auto, pure di lusso e per matrimoni, da noleggiare. Giovanissimo, è già papà di tre bambini: due sono gemelle.

La conoscenza

Diego ha subito riempito di complimenti Roberta Di Padua, per lui lei è bellissima. E non si è certo risparmiato. Il giovane cavaliere, che ha qualche anno in meno alla dama, ha raccontato di aver sempre seguito una linea, di essere stato forse abitudinario e di aver avuto dei problemi con se stesso. Ora è come se volesse dare una svolta alla sua vita: sta cercando qualcuno che sia in grado di emozionarlo, di scuoterlo, di renderlo partecipe di qualcosa. E Roberta ha deciso di conoscerlo meglio, di lasciargli il numero. I due hanno ballato insieme al centro dello studio e, molto probabilmente, usciranno insieme: sarà la volta buona? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa accadrà!