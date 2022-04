Diego di Uomini e Donne, chi è il cavaliere del trono Over: età, cognome, lavoro, Instagram, Aneta

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma conosciamo meglio Diego, un giovane cavaliere spesso al centro dello studio per la sua storia naufragata, ormai, con Ida!

Diego di Uomini e Donne, chi è il cavaliere del trono Over: età, lavoro,

Diego è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne, occhi azzurri e dall’accento romano spiccato. Di lui non si hanno molte informazioni, ma sappiamo che ha 42 anni, che vive a Roma e nella vita lavora nel bar tabacchi di famiglia. Il 42enne reincarna in pieno l’animo romanesco ed è un uomo simpatico e molto divertente. Impareremo a conoscerlo meglio durante il percorso? Diego inizialmente ha conosciuto e frequentato Vittoria, 33enne di Sessa Aurunca, ma tra i due la frequentazione è giunta ormai al capolinea, tra fraintendimenti e incomprensioni.

La storia con Ida Platano

Diego è diventato noto ancora di più dopo la relazione, naufragata anche questa, con Ida Platano, la dama di Brescia che da anni è una protagonista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti e innamorati, hanno avuto un bel periodo felice al punto che Ida era sicura di lasciare la trasmissione. Prima i baci, gli abbracci, quel sì detto in maniera tentennata e poi le discussioni a non finire. Fino al punto di non ritorno.

La conoscenza con Alessandra

Diego dopo la fine della storia con Ida si è rimesso in gioco. Ha conosciuto nuove dame, ma è rimasto profondamente colpito da Alessandra, una donna che viene dall’Abruzzo, separata e madre di figli uno di 12 e l’altro di 8 anni. I due hanno subito avuto una bella complicità, ma dopo gli abbracci e i baci qualcosa è andato storto. Per l’ennesima volta. Riusciranno a trovare un punto di incontro?

Diego e Aneta

Dopo aver chiuso la relazione con Ida Platano e con Alessandra, Diego, il cavaliere romano, sta conoscendo meglio Aneta, anche lei di Roma. Non è certo una donna ‘sconosciuta’ all’interno della trasmissione: la dama, infatti, ha frequentato, seppur per un breve periodo di tempo, Armando Incarnato, uno degli uomini più discussi e chiacchierati del parterre maschile. Ora, dopo aver archiviato quella storia, Aneta si è rimessa in gioco: sarà la volta buona con Diego?