Diletta D’Andrea, chi è la mamma di Emanuele Salce e moglie di Vittorio Gassman: età, carriera, oggi, biografia, figli

Chi è la mamma di Emanuele Salce? Carriera e film

Diletta D’Andrea. E’ lei la mamma di Emanuele Salce, nato dall’amore tra la donna e Luciano, scomparso nel 1989. Diletta D’Andrea è nata a Roma l’8 febbraio del 1942 ed è un’ex attrice cinematografica e teatrale, conosciuta anche per essere stata la terza moglie di Vittorio Gassman, di cui è rimasta vedova nel 2000. L’attrice, nei panni di se stessa, è apparsa in vari documentari dedicati al marito Gassman ed è stata anche protagonista sul grande schermo, dove ha debuttato ne Il Conte Max al fianco di Alberto Sordi.

Diletta D’Andrea e il matrimonio con Vittorio Gassman

Diletta D’Andrea ha prima sposato Luciano Salce, da cui ha avuto un figlio, Emanuele, nella vita attore e regista, poi nel 1970, il 6 dicembre a Velletri, è convolata a nozze con il grande Vittorio Gassman. E’ stata la sua terza moglie e da quell’unione è nato Jacopo, oggi regista.

Chi è Emanuele Salce?

Emanuele Salce è nato a Londra il 7 agosto del 1966 ed è un noto attore e regista, figlio di Luciano Salce (anche lui attore) e Diletta d’Andrea. Emanuele si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, poi dopo alcune esperienze come regista di documentari è stato assistente alla regia di Dino Risi, Ettore Scola, Marco Risi, Pasquale Squitieri. Negli anni 2000 la sua attività sul grande schermo, sul piccolo e in teatro si è intensificata e ha scritto anche un libro nel 2009 sulla scomparsa del padre Luciano. E’ socio del Mensa Italia dal 1987.