Emanuele Salce: chi è, età, carriera, film, padre, biografia, moglie, vita privata, Instagram, Vittorio Gassman

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, dalla giornalista Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Emanuele Salce, noto attore e regista.

Chi è Emanuele Salce? Età, carriera e film

Emanuele Salce è nato a Londra il 7 agosto del 1966 ed è un noto attore e regista, figlio di Luciano Salce (anche lui attore) e Diletta d’Andrea. Emanuele si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, poi dopo alcune esperienze come regista di documentari è stato assistente alla regia di Dino Risi, Ettore Scola, Marco Risi, Pasquale Squitieri. Negli anni 2000 la sua attività sul grande schermo, sul piccolo e in teatro si è intensificata e ha scritto anche un libro nel 2009 sulla scomparsa del padre Luciano. E’ socio del Mensa Italia dal 1987.

Chi è la moglie: figli, vita privata e Instagram

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Non sappiamo se sia sposato o meno, non fa trapelare nulla neppure dai suoi profili social: si racconterà oggi ai microfoni di Serena Bortone? Su Instagram è questo l’account da seguire: @emanuele_salce

Il rapporto con Vittorio Gassman

Emanuele all’età di 2 anni ha iniziato a vivere con Vittorio Gassmann, il compagno della madre dopo la morte del padre Luciano. Diletta D’Andrea, infatti, è stata la terza moglie del noto attore ed è poi rimasta vedova, per una seconda volta, nel 2000. Dall’amore tra l’attrice D’Andrea e Gassmann è nato nel 1980 Jacopo, che nella vita è un regista.

Chi era il padre Luciano Salce

Luciano Salce è nato a Roma il 25 settembre del 1922 ed è morto nella Capitale nel 1989. E’ stato un attore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e radiofonico. Ma anche paroliere e commediografo molto amato. Dall’amore tra Luciano e Diletta è nato Emanuele che nel 2009, insieme a Pergolari, ha deciso di raccontare la figura del padre a vent’anni dalla sua scomparsa nel volume ‘Una vita spettacolare’ e nel documentario ‘L’uomo dalla bocca storta’. Questo progetto è stato presentato al IV Festival Internazionale del Film di Roma, al Biografilm di Bologna e al Premio Sergio Amidei. Ma non solo. Ha avuto una menzione speciale come miglior documentario sul cinema ai nastri d’argento.