Diletta Leotta, chi è il fratello e chirurgo Mirko Manola: età, carriera, prezzi, dove opera, moglie, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia dell’adorata conduttrice Silvia Toffanin. Oggi in studio ci sarà anche Diletta Leotta che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera agli amori. Parlerà anche della sua famiglia e del suo fratello Mirko Manola, a cui è legatissima. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è lui e cosa fa nella vita!

Il fratello di Diletta Leotta

Diletta Leotta e il fratellone Mirko sono molto legati e hanno un bellissimo rapporto. È evidente che abbiano cognomi diversi, questo perché hanno padri diversi. La madre dei due si chiama Ofelia Castorina. Da giovane, lei si è sposata con un dottore di cui non è mai stata resa nota l’identità. Da questa unione sono nati Carmelo Mirko e Ambra. Dopo la separazione si è riaccompagnata con Rori Leotta, con cui è attualmente felicemente sposata. Dall’unione è nata Diletta, che sta per rendere zio e zia Mirko e Ambra, con il figlio che sta per nascere con Loris Karius. Ad ogni modo, i tre sono legatissimi perché sono cresciuti insieme alla mamma a Catania. Ecco un dolce scatto tra fratello e sorella:

Chi è il chirurgo Mirko Manola: età, carriera, dove opera

Mirko Manola è nato il 3 febbraio del 1979 a Catania e sin da piccolo ha saputo di voler essere un dottore come il padre. Dopo il liceo scientifico, infatti, si è iscritto all’Università degli studi di Catania e si è laureato in medicina nel 2005 a pieni voti. Ha deciso, poi, di specializzarsi in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Attualmente ha il suo studio a Milano, dove è molto rinomato e ha molti clienti vip. Quando non è nel suo studio si dedica alla sua altra grande passione: il golf.

Vita privata: moglie, foto e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è innamorato da molti anni di Irene Simeone, una donna conosciuta tra i banchi all’Università. Anche lei è una dottoressa molto affermata, specializzata in oncologia genetica e medicina clinica. Nel 2022 sono convolati a nozze e sono in attesa del loro primo figlio o figlia. Il medico ha il suo profilo Instagram su cui promuove il suo studio medico e vanta quasi 100 mila followers al nome di @drmirkomanola. Ecco un dolce scatto in compagnia della sua metà: