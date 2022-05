Disney Plus: film e serie tv in uscita a giugno 2022

Continua ad arricchirsi il catalogo di Disney Plus e anche per giugno sono tanti i titoli che verranno aggiunti e messi a disposizione degli abbonati. Quali saranno dunque le novità? Quali film e quali serie Tv saranno pubblicati?

Nuove serie Marvel in uscita su Disney+ a giugno 2022

Intanto una buona notizia per tutti i fan della Marvel. Dal 28 giugno 2022 infatti saranno aggiunti al catalogo dedicato i seguenti titoli:

Daredevil

Jessica Jones

Luke Cage

Iron Fist

The Defenders

The Punisher

Ricordiamo che Disney Plus offre agli abbonati un’esperienza non solo ricchissima ma anche di facile gestione considerando che i titoli più amati dal pubblico sono organizzati per categoria. Marvel ne è un esempio, ma ci sono le saghe di Star Wars o i classici Disney solo per fare altri due esempi.

In arrivo su Disney+

Ma le sorprese non finiscono qui. Tanti infatti i contenuti che presto arricchiranno il catalogo per gli abbonati dopo quanto già aggiunto a maggio. Qualche esempio? Ecco allora tutte le altre anticipazioni.

La serie Baymax a giugno 2022

Per i più piccoli (ma non solo) e per chi ha amato Bighero6 dal 29 giugno 2022 sarà disponibile la serie originale Baymax in super esclusiva. Eccone un’anteprima in questo trailer ufficiale.

Disenchanted

Ancora senza data di uscita ma con le prime immagini ufficiali ecco “Disenchanted!” Il nuovo film originale prossimamente in esclusiva su Disney+. Questa la prima foto della pellicola di Amy Adams e Maya Rudolph da Disney’s.

In aggiornamento