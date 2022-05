Disney Plus, novità Maggio 2022: serie TV, film e cartoni animati in uscita

Novità in arrivo nel mese di maggio per tutti gli abbonati a Disney Plus il servizio on demand di Disney. Nei prossimi giorni – qualcosa è già disponibile fin da adesso – saranno tanti i contenuti che si andranno ad aggiungere al già ricchissimo catalogo. Vediamo dunque le principali novità.

Film in uscita a maggio 2022

Partiamo dai film. La prima data utile per avere delle novità sarà quella del 13 maggio con la pubblicazione nel catalogo di Sneakerentola. Sette giorni più tardi sarà la volta di Cip e Ciop agenti speciali (20 maggio), dopodiché a fine mese ecco tre documentari: D. Wade: la vita inaspettata, Il viaggio cosmico di Hubble e Missione Plutone.

Catalogo Disney+ serie tv in arrivo

Il pacchetto più sostanziale di novità riguarderà come sempre le serie tv. Davvero tanti gli appuntamenti da non perdere. Ecco un utile riepilogo:

Nome Serie Tv/Nuova stagione Data di uscita Life Below Zero (serie tv, stagione 18) 4 maggio 2022 The Book of Boba Fett 4 maggio Moon Knight 4 maggio Proprio come me 11 maggio Mira, Royal Detective 11 maggio Qualcosa mi ha morso! 11 maggio The Chicken Squad 11 maggio Marvel Studios: Assembled – The Making of Moon Knight 11 maggio The Quest (serie/reality) 11 maggio Alice’s Wonderland Bakery 18 maggio I Cavalieri Di Castelcorvo 18 maggio I segreti dello zoo 18 maggio

Obi-Wan Kenobi su Disney+ a maggio 2022

Sul fronte delle serie tv da non perdere poi chiaramente l’appuntamento con la serie evento Obi-Wan Kenobi che vede alla regia Deborah Chow. In questo caso la data fissata è quella del prossimo 27 maggio 2022. Ricordiamo che su Disney+ sono disponibili tutti i film, le serie tv e i contenuti esclusivi dedicati al mondo di Star Wars.

La trama

La narrazione è collocata 10 anni dopo quanto accaduto in “Star Wars: La Vendetta dei Sith”. Qui Obi-Wan aveva conosciuto la sconfitta nonché la corruzione del suo più grande amico Anakin Skywalker, passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.