Netflix, programmazione maggio 2022: novità, film e serie TV in arrivo

Catalogo Netflix con film e serie tv in uscita a maggio 2022. Siamo, ormai, oltre la metà del mese di aprile e tra poche settimane daremo il benvenuto a maggio, quindi alla bella stagione. Alle temperature calde (si spera), ma anche ai nuovi arrivi, tra film e serie tv, su Netflix, la piattaforma in streaming più amata di sempre. In quest’articolo troverete tutte le informazioni, le nuove uscite e il calendario completo per restare aggiornati.

Film e documentari su Netflix a maggio 2022: tutte le date

A maggio 2022 su Netflix usciranno molti film, documentari e spettacoli. Tra poche settimane, sul catalogo troveremo: Ti giro intorno, Il fotografo e il postino. L’omicidio di Jose Luis Cabezas, Sansone e L’abbinamento perfetto.

Il 6 maggio 2022 verrà pubblicato il film Ti giro intorno , quello che ripercorre il periodo estivo e l’incontro tra due insonni, Auden e il misterioso Eli, che dovranno portare a termine una missione notturna divertente.

verrà pubblicato il film , quello che ripercorre il periodo estivo e l’incontro tra due insonni, Auden e il misterioso Eli, che dovranno portare a termine una missione notturna divertente. Il 6 maggio uscirà anche Sansone , un film animato che vede come protagonista un cane maldestro e disobbediente, che continua a cacciarsi nei guai.

uscirà anche , un film animato che vede come protagonista un cane maldestro e disobbediente, che continua a cacciarsi nei guai. Il 19 maggio 2022 , invece, sarà la volta di Il fotografo e il postino. L’omicidio di Jose Luis Cabezas : il documentario ripercorre l’estate del 1997, quella dell’omicidio del fotoreporter Jose Luis Cabezas, che ha sconvolto l’intera Argentina.

, invece, sarà la volta di : il documentario ripercorre l’estate del 1997, quella dell’omicidio del fotoreporter Jose Luis Cabezas, che ha sconvolto l’intera Argentina. Il 19 maggio uscirà anche L’abbinamento perfetto, film che vede come protagonista un’ambiziosa dirigente di una ditta di vini di Los Angeles, che ‘finisce’ in Australia in un ranch di pecore, dove dovrà lavorare come aiutante.

Le serie tv di Netflix a maggio 2022: il calendario completo

Ma vediamo ora tutte le serie tv in uscita a maggio. Sicuramente, quella più attesa è la prima parte della quarta stagione di Stranger Things, ma non solo.

Il 4 maggio uscirà El Marginal , che racconta la storia di Pastor e Diosito, che tenteranno di evadere dal carcere e dovranno affrontare pericoli e sfide per vivere.

uscirà , che racconta la storia di Pastor e Diosito, che tenteranno di evadere dal carcere e dovranno affrontare pericoli e sfide per vivere. Sempre il 4 maggio verrà pubblicata la serie tv Summertime , che racconta l’estate di alcuni ragazzi italiani sulla riviera romagnola, tra amori e amicizie.

verrà pubblicata la serie tv , che racconta l’estate di alcuni ragazzi italiani sulla riviera romagnola, tra amori e amicizie. Il 5 maggio uscirà il Pentavirato , che vede come protagonista un giornalista canadese coinvolto in una missione per scoprire la verità su una società segreta.

uscirà il , che vede come protagonista un giornalista canadese coinvolto in una missione per scoprire la verità su una società segreta. Sempre il 5 maggio sarà la volta di Clark , serie svedese che ha come protagonista un rapinatore di banche.

sarà la volta di , serie svedese che ha come protagonista un rapinatore di banche. Il 6 maggio in Italia uscirà The Sound of Magic , una serie tv che racconta la storia di una ragazza costretta a crescere troppo presto.

in Italia uscirà , una serie tv che racconta la storia di una ragazza costretta a crescere troppo presto. L’ 11 maggio sarà la volta di Our Father, che racconta la storia di un bambino nato con la donazione di sperma e che sona di avere un fratello o una sorella.

sarà la volta di che racconta la storia di un bambino nato con la donazione di sperma e che sona di avere un fratello o una sorella. L’11 maggio uscirà anche 42 giorni nell’oscurità , che racconta la ricerca disperata di una sorella scomparsa.

uscirà anche , che racconta la ricerca disperata di una sorella scomparsa. Il 13 maggio uscirà Avvocato di difesa , che ha come protagonista l’anticonformista Mickey Haller, che dirige uno studio legale. Serie tv, questa, tratta dai bestseller dello scrittore Michael Connelly.

uscirà , che ha come protagonista l’anticonformista Mickey Haller, che dirige uno studio legale. Serie tv, questa, tratta dai bestseller dello scrittore Michael Connelly. Il 13 maggio sarà la volta della seconda stagione di Bling Empire , che ha come protagonisti i ricchi asiatici di Los Angeles.

sarà la volta della seconda stagione di , che ha come protagonisti i ricchi asiatici di Los Angeles. Il 16 maggio uscirà Vampire in the Garden , che racconta l’incontro tra una ragazza e la regina dei vampiri. Insieme, forse, potranno cambiare il mondo.

uscirà , che racconta l’incontro tra una ragazza e la regina dei vampiri. Insieme, forse, potranno cambiare il mondo. Il 17 maggio uscirà la seconda stagione di The Future Diary , un diario che illustra eventi sentimentali.

uscirà la seconda stagione di , un diario che illustra eventi sentimentali. Il 23 maggio uscirà la seconda stagione di Ghost in the Shell: Sac_2045, in cui la Sezione di pubblica sicurezza dovrà fare i conti con un nuovo pericolo che minaccia l’umanità.

uscirà la seconda stagione di in cui la Sezione di pubblica sicurezza dovrà fare i conti con un nuovo pericolo che minaccia l’umanità. Il 25 maggio 2022 uscirà Date da mangiare a Phil , che vede come protagonista Phil Rosenthal in viaggio per il mondo, tra Oaxaca, il Maine, Helsinki, Portland e Madrid.

uscirà , che vede come protagonista Phil Rosenthal in viaggio per il mondo, tra Oaxaca, il Maine, Helsinki, Portland e Madrid. Il 27 maggio uscirà la quarta stagione (la prima parte) di Stranger Things, che ripartirà dalla battaglia di Starcout, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins.

Articolo in aggiornamento