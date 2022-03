Disney Plus, film e serie tv in uscita ad aprile 2022

Abbiamo già dato il benvenuto alla primavera e ora, tra qualche giorno, non ci resta che spalancare le porte al mese di aprile. Quello del dolce dormire, quello che potremmo trascorrere anche guardando film e serie tv. E il catalogo di Disney Plus, per l’occasione, è pronto per accogliere nuovi titoli imperdibili. Curiosi di conoscere il calendario completo?

Film e serie tv di aprile su Disney Plus: il calendario

Sono già state annunciate tutte le novità in arrivo su Disney Plus per il mese di aprile 2022. Tra i titoli in evidenza c’è la serie tv dei Marvel Studios Moon Knigh, ma anche la pubblicazione della serie originale italiana Le fate ignoranti. Di seguito, troverete il calendario completo con tutte le date per non farsi trovare impreparati!

1 aprile

Meglio Nate che niente (film). Protagonista è il 13enne Nate Foster che sogna Broadway, ma ha un problema: non riesce a ottenere una parte nella recita scolastica. Ma lui non si perde d’animo. Quando i genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica vanno di nascosto a New York per un’opportunità unica e per dimostrare a tutti che si sbagliano.

6 aprile

Single Drunk Female (serie tv, la stagione completa);

I Simpson – Stagione 32 (serie tv, stagione completa);

Star – Stagione 2 (serie tv, stagione completa).

8 aprile

Sex Appeal (film)

13 aprile

Le fate ignoranti (serie tv, un episodio a settimana).

14 aprile

The Kardashians (serie tv, un episodio a settimana in inglese con i sottotitoli).

15 aprile

Fresh.

20 aprile

The Dropout (serie tv, un episodio a settimana)

Grown-ish stagione 4 (serie tv, stagione completa).

22 aprile

Last Tepui: Vette inesplorate (docufilm)

Ritorno alla fattoria dei nostri sogni (docufilm)

Polar Bear (docufilm).

27 aprile

Sketchbook: come nasce un disegno (docuserie, stagione completa);

Dollface (stagione 2, serie tv).

29 aprile

La vita nascosta – Hidden life (film).