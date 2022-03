Netflix aprile 2022, film e serie tv in uscita in streaming nelle prossime settimane

Catalogo Netflix con film e serie tv in uscita ad aprile 2022. Abbiamo superato la metà del mese di marzo, tra poco daremo il benvenuto alla primavera ma…anche a tantissime nuove serie tv, che sono pronte a sbarcare sulla piattaforma in streaming. Per la gioia dei telespettatori, degli appassionati di fiction e film. Cosa aspettarsi da aprile? Vi anticipiamo che ci sarà il ritorno di una serie amatissima. Ma non solo. Debutterà anche un nuovo titolo.

Netflix: le serie tv attese di aprile 2022

Di seguito troverete il calendario, con tutte le date di uscita, delle serie tv che ad aprile approderanno su Netflix. Siete curiosi? Ora verrete accontentati!

Elite 5 (8 aprile)

Elite, la serie tv spagnola amatissima, l’8 aprile tornerà con la sua quinta stagione. Proprio la fiction ambientata a Madrid tra i corridoi del liceo di Las Encinas tornerà tra gialli da risolvere e storie d’amore.

Anatomia di uno scandalo (15 aprile)

Su Netflix il prossimo 15 aprile arriverà una new entry. Stiamo parlando di Anatomia di uno scandalo, un thriller psicologico che racconta la vita dell’alta borghesia britannica. E lo fa tra scandali e verità sospese. Da una parte James e Sophie Whitehouse, ministro il secondo e una famiglia amorevole alle spalle; dall’altra l’avvocata Kate Woodcroft con i suoi processi che rischiano di essere una minaccia per Westminster.

Russian Doll (20 aprile)

Il 20 aprile su Netflix arriverà la seconda stagione di Russian Doll, la serie premiata agli Emmy e che ha come protagonista Natasha Lyonne. La fiction tornerà a scandagliare tematiche esistenziali e lo farà sotto una lente umoristica, quasi di fantascienza. Tra un viaggio nel passato alla ricerca disperata di vie di fuga.

Il calendario di Netflix per aprile 2022

Non c’è ancora nessuna certezza, probabilmente qualche data cambierà, ma qui troverete il calendario completo, giorno dopo giorno, con film e serie tv in uscita ad aprile 2022.

1° aprile

Trivia Quest, la prima serie di quiz giornalieri e interattivi di Netflix

The Home Edit: l’arte di organizzazione la casa (la seconda stagione): protagoniste sono le esperte di organizzazione e autrici di bestseller, Clea Shearer e Joanna Teplin, che tornano per combattere il disordine e trasformare la vita dei loro clienti. Ovviamente, in meglio!

Apollo 10 e mezzo: è un film che ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna, racconta l’epopea dell’estate del 1969 e lo fa attraverso gli occhi degli astronauti e quelli di un bambino che sogna di viaggiare nello spazio.

Nella Bolla: è una commedia, sullo sfondo una pandemia che costringe gli attori a restare isolati in hotel. Niente di più vero!

Celeb Five: Dietro le quinte: è una commedia che segue delle discussioni private, tra battute e improvvisazione.

6 aprile

L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai. Una serie reality provocatoria, dove alcune coppie mettono alla prova il loro amore andando a vivere con altri possibili partner.

Michela Giraud: La verità, lo giuro: la protagonista è l’attrice e comica che racconta la propria verità. Con l’ironia che la contraddistingue.

8 aprile

Tiger & Bunny (seconda stagione): i protagonisti continuano a fare gli eroi, a promuovere la loro azienda, ma anche a difendere la pace.

Elite (la quinta stagione)

Yaksha: al centro del film una missione del servizio nazionale di intelligenze. Tra documenti falsi e operazioni da portare avanti. Senza se e senza ma.

12 aprile

Hard cell, una nuova serie commedia scritta e diretta da Catherine Tate, che ha come sfondo un carcere femminile. Le detenute vengono seguite passo dopo passo. E si fa tutto con una strana ironia.

13 aprile

Felice o quasi (la seconda stagione): il protagonista è sempre Sebastian, che non riesce a trovare un accordo con l’ex moglie, con i suoi figli e i colleghi. Una situazione che sembra drammatica, ma che assume delle tinte quasi comiche. Riuscirà ad essere mai felice?

I parchi nazionali più belli del mondo: è una serie epica divisa in cinque parti, alla scoperta dei parchi nazionali più belli del pianeta.

14 aprile

Ultraman (la seconda stagione): protagonisti sono sei eroi, che dovranno affrontare gli alieni in uno scontro cosmico.

15 aprile

Anatomia di uno scandalo, un thriller psicologico e legal drama, tra gialli, scandali e verità da scoprire.

20 aprile

Russian Doll (la seconda stagione): è ambientata quattro anni dopo e al centro ritornano delle tematiche essenziali, lette in chiave umoristica.

22 aprile

Ti giro intorno: il protagonista è Auden, che nell’estate prima del college incontra Eli, un ragazzo misterioso. I due, insieme, decidono di mettere a punto una missione notturna. L’obiettivo? Far scoprire ad Auden la vita da adolescente, quella che dovrebbe vivere.

27 aprile

L’assedio di Silverton: tutto ruota attorno a un missione per sabotare un deposito di carburante. E’ qui che un trio di combattenti per la libertà si rende conto di essere stati incastrati e che la Polizia è alla loro ricerca, pronta ad arrestarli. Chi li ha traditi? E perché?

28 aprile

Bubble: la storia è ambientata a Tokyo e sulla terra sono cadute tantissime bolle, che hanno sovvertito le leggi della fisica. Tokyo, quindi, viene isolata dal resto del mondo e diventa il campo da giorno di un gruppo di giovani.