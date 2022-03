Quando esce Elite 5: data di uscita, anticipazioni, trama e cast della serie in streaming su Netflix

Il conto alla rovescia si può, finalmente, attivare perché tra meno di un mese su Netflix debutterà la quinta imperdibile stagione di Elite, il teen drama che ha riscosso notevole successo tra i più giovani (ma non solo). Tra amori, misteri da risolvere e omicidi. Ma qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario? E quale sarà la trama, che sicuramente non deluderà i telespettatori?

Elite 5 su Netflix: la data di uscita

Le prime immagini, i video sui social di Netflix e poi la didascalia che non lascia dubbi. L’8 aprile debutterà la quinta stagione ed è proprio questa la data da cerchiare in rosso sul calendario perché sulla piattaforma ritorneranno i ragazzi del liceo Las Encinas.

Dove eravamo rimasti: le anticipazioni

Nei nuovi episodi di Elite 5 rivedremo Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amoros, Carla Diaz, Martina Cariddu, Manu Rios, Pol Granch, Diego Marin. Ma non solo. Ci saranno delle novità, ben tre new entry: due new entry: Valentina Zenere, nei panni di Sofia, e André Lamoglia che ricoprirà il ruolo di Gonzalo e Adam Nourou. La stagione si aprirà con l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Dopo la festa di Capodanno di Philipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando, un ex studente del liceo responsabile dell’aggressione della new entry Ari, rischia di far vacillare la storia d’amore di Samuel e Ari. Intanto, Rebeca sta cercando di riscoprirsi, di conoscersi, mentre Omar è deciso a riprendere in mano la sua vita dopo la separazione da Ander.

La trama

Gli equilibri saranno sempre più precari, soprattutto quando la new entry Bilial metterà in difficoltà Samuel. Al centro della trama anche la confessione degli abusi di Philipe, i problemi di rabbia di Patrick, il desiderio di vendetta che nutre Benjamin e un segreto. L’ennesimo che sconvolgerà tutte le carte in tavola.

La sesta stagione

La quinta stagione di Elite, la serie tv di Netflix di enorme successo, ancora non c’è sul catalogo, debutterà l’8 aprile prossimo, ma l’azienda non ha perso tempo e a ottobre ha annunciato, sempre sui canali social, quasi a sorpresa, che il sesto capitolo si farà. Insomma, la storia e le vicende degli studenti del liceo Las Encinas non si possono ancora dire conclusi e i fan possono tirare un sospiro di sollievo.