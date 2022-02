Disney Plus, le migliori serie tv e film in uscita a marzo 2022: il calendario completo

Sta per iniziare un nuovo mese, quello di marzo, e questo significa che su Disney Plus, una delle piattaforme in streaming più amate, stanno per arrivare nuove serie tv e nuovi film. Siete curiosi di sapere quando?

Disney Plus: le serie tv di marzo 2022, il catalogo

Di seguito, troverete il calendario completo con tutte le date di uscita delle serie tv, tra novità e ritorni su Disney Plus.

2 marzo : Star

: Star 2 marzo : Bless This Mess

: Bless This Mess 9 marzo : 9-1-1 Lone Star (terza stagione)

: 9-1-1 Lone Star (terza stagione) 9 marzo : Weekend in famiglia

: Weekend in famiglia 23 marzo: Bob Burger’s (undicesima stagione)

Bob Burger’s (undicesima stagione) 23 marzo: Universi paralleli

Universi paralleli 30 marzo: Better things (terza stagione)

30 marzo: Moon Knight.

Film di marzo 2022 su Disney Plus: il calendario con le date di uscita

Dopo le serie tv, non possiamo non parlare dei film in uscita a marzo su Disney Plus.

2 marzo: West Side Story

West Side Story 11 marzo : Red

: Red 16 marzo : La fiera delle illusioni

: La fiera delle illusioni 18 marzo : Starbot: oltre la sfida

: Starbot: oltre la sfida 18 marzo: Un’altra scatenata dozzina

Un’altra scatenata dozzina 23 marzo: Gli occhi di Tammy Faye

Gli occhi di Tammy Faye 25 marzo: Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U

Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U 25 marzo: L’era glaciale – le avventure di Buck